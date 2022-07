Cuatro científicas gallegas que emprenden futuro

Tras empezar hace diez años, en 2012, con sus acciones de divulgación científica, “que es lo que más le gusta”, Tamara Pazos se ha convertido en una de las divulgadoras gallegas en redes sociales más conocidas. Con casi cincuenta mil seguidores en su perfil social de Instagram, ahora se estrena en librerías con el título “La biología aprieta, pero no ahoga”. Publicado el mes pasado, nos explica que en el libro, además de entrar en detalles propios de su disciplina, incide en cómo “la ciencia no debería servir para explicarlo todo”. “Sobre todo en mi ámbito, es agotador escuchar lo que es natural y lo que no” sobre fundamentos sociales “como la orientación o la identidad sexual”. “Explico lo que se puede desde la ciencia”, a lo que añade “y relevo el testigo de lo que no a la filosofía, la ética, a la sociología, a la psicología..., porque la ciencia no puede explicarlo todo”, comenta, “ni debe”.