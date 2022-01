“¡Cubas paradas!”, hiberna la fabricación del aluminio

Es mucho más complejo que darle a un interruptor, como lo son sus consecuencias. Este jueves fue “un día triste para todos” los trabajadores de Alcoa San Cibrao porque “es el día en el que se han parado todas las cubas”, según confirmaba el titular del comite de empresa de la factoría de A Mariña, José Antonio Zan. La falta de un “marco energético estable y competitivo” llevó a la más denostada de las soluciones, porque al detener el proceso Galicia deja de producir aluminio primario, y por extensión España, pues era la única localización donde se generaba este estratégico mineral no férrico.

¿Que hay crisis de materias primas? Pues dejamos de generar de forma autóctona una de las que más futuro tienen. La única esperanza es que, si todas las partes cumplen, será un cese tan sólo temporal.

Crucemos los dedos. Porque desde que en 1980 nacía como Alúmina-Aluminio el complejo industrial entre los municipios lucenses de Cervo y Xove las cubas sólo se detuvieron, y a un alto coste –tal y como recordó EL CORREO GALLEGO– en diciembre de 1987, hace 34 años, cuando tras el embarrancamiento del barco carguero Cason se trasladaron hasta la planta lucense los barriles tóxicos que transportaba.

Ahora, las Administraciones participantes en la segunda mesa de seguimiento del acuerdo de viabilidad de Alcoa, reunidas este jueves en la sede del Ministerio de Industria, en Madrid, se comprometieron a “agilizar” los trámites de los parques eólicos “necesarios” para la vuelta a la actividad de la factoría de Cervo.

Representantes de este ministerio y del de Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto a la directora xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, Paula Uría ; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y miembros del comité de empresa de San Cibrao se reunían mientras finalizaba el proceso de paralización de las cubas.

Prevista la reanudación de su actividad en enero de 2024, para ello el Gobierno central “agilizará” las autorizaciones “necesarias” para ejecutar los parques eólicos precisos para que Alcoa pueda volver a producir en la fecha prevista, tras firmar con empresas como Greenalia o Capital Enegy el suministro energético a precios competitivos.

El Ejecutivo pedirá además a la Xunta que facilite estas autorizaciones en el ámbito de sus competencias. Queda pendiente que Alcoa identifique los proyectos eólicos para agilizar los trámites, tras la firma de contratos bilaterales con las eléctricas, pues hasta ahora sólo anunció los dos preacuerdos citados.

Desde la Administración autonómica comprometieron su “máxima implicación y colaboración” para reactivar las cubas “lo antes posible, sin tener que esperar a 2024”. Con este objetivo se introducirá un artículo en la Ley de áreas empresariales para que tengan prioridad en la tramitación compañías que construyan parques eólicos que destinen el 50 % de la energía que produzcan a la industria a través de contratos de precio fijo de energía.

Paula Uría insistió también en solicitar al Gobierno central su colaboración, “indispensable”, dado que es el Ministerio de Transición Ecológica, señala, el que cuenta con las competencias para tramitar instalaciones que superen los 50 MW. Criticó, eso sí, a Moncloa por no haber sido capaz de crear el marco que facultase “un precio eléctrico competitivo” como “sí existe en otros países europeos”. Esa es, a su juicio, la principal causa de que España deje de producir aluminio primario.

Volviendo a José Antonio Zan, lamentó en un vídeo difundido a los medios que las Administraciones no se hubiesen puesto de acuerdo antes para encontrar esa solución energética que hubiese evitado el off –ojalá sólo stand by– de las cubas.

Desde la Xunta aguardan que Alcoa cumpla con las inversiones comprometidas y establezca un cronograma de actuaciones que “aporte certeza y estabilidad a los empleados, a la industria auxiliar y a toda la zona de A Mariña de Lugo”.

El Ministerio de Industria anunció que contratará a una asesoría técnica especializada que ayude a verificar la ejecución de los acuerdos alcanzados entre Alcoa y los trabajadores, al tiempo que ha destacado su “disposición” a explicar a la empresa las diferentes líneas de ayudas públicas estatales para las futuras inversiones en la planta. Queda pendiente ver el impacto de los procesos judiciales que reclaman a la compañía devolver ayudas públicas por no haber mantenido actividad y empleo. El comité de empresa se ha mostrado proclive a contar con un asesor externo que vigile el cumplimiento del acuerdo, pero han insistido en “dejar claro a las contratas que no pueden despedir a nadie o no tendrán apoyo económico”.

Zan repasó también la situación de las inversiones prometidas, “algunas en fase inicial, como el horno de cocción y las barras de compensación magnética, y otras en una fase secundaria, como las partes de coladero y fundición”, y todas previstas para desarrollarse en tres o cuatro etapas. En cuanto al depósito de inversiones, el comité “confía” y asegura que “corroborarán en los próximos días que el dinero está realmente ahí”.