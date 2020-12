Cuenta atrás para la ley que atraerá capital a Galicia restando burocracia

La propuesta de ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia, que contempla inéditas ventajas fiscales para producir más tejido empresarial en la comunidad, se tramitará con urgencia después de que el PPdeG la registrase ayer en el Parlamento. Su fin es eliminar toda “burocracia prescindible”, proporcionando “confianza”, algo vital ante el actual tiempo de “grandes incertezas”.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y Pedro Puy, portavoz de los populares gallegos, adelantaron durante la pasada jornada las medidas que pretenden crear empleos y riqueza en nuestro territorio tras el grave impacto financiero provocado por la pandemia del coronavirus.

BENEFICIO FISCAL. En concreto, el primero anunció que buscan aprobar nuevos beneficios fiscales vinculados a iniciativas empresariales en zonas poco pobladas o rurales, tales como la eliminación del 100 % en el impuesto de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados destinados a adquirir propiedades (inmuebles) en estas áreas.

Del mismo modo, también quieren constituir un sistema de atención a la inversión para poder acceder electrónicamente a aquella información o documentación precisa; regular el Doing Business Galicia, una unidad especializada a la hora de acompañar y tramitar los proyectos industriales; y definir otro mecanismo de apoyo individualizado mediante una red de oficinas que ayuden a las compañías.

Con todo ello, esta ley pretende que la Administración gallega sea “fiable para as empresas”, simplificando numerosos procedimientos a fin de reducir los trámites y propulsar así las ideas del tejido empresarial ubicado en regiones poco habitadas o campestres.

En este sentido, se favorece además el aprovechamiento de la oportunidad financiadora con fondos de reactivación y reconstrucción, implicando en este contexto al Comité de Expertos Económicos, el diálogo social y la Fegamp.

El conselleiro evidenció el gran beneficio que supone la proposición de ley en su tarea por suprimir “calquera burocracia prescindible” y transformar la actual administración autonómica “nun aliado e non nun atranco paras os cidadáns e as empresas”.

Partiendo de que “simplificar non significa diminuir garantías”, Martínez indicó que esta nueva iniciativa contiene una serie de normas destinadas a aplicarse en la planificación, programación, gestión y control de los recursos económicos que provengan de fondos de recuperación o procedan de aquellos mecanismos que tengan como finalidad el financiamiento de iniciativas empresariales en Galicia.

fondos con cabeza. Posteriormente, Pedro Puy afirmó que nos situamos “nunha situación de crise económica moi intensa derivada dunha pandemia sanitaria” donde la comunidad tiene “resultados menos malos que o conxunto da economía española” como consecuencia de la “transformación que viviu a economía galega nos últimos tempos”.

Asimismo, el popular insistió en que “a economía española está a ser favorecida tanto pola política monetaria do Banco Central Europeo como polo apoio directo da Unión Europea”, debiendo emplear estos “dun xeito responsable”.

“Estamos financiando gasto con débeda”, alertó Puy, algo que ve necesario recordar a la hora de “elixir ben a que imos destinar os fondos” para usarlos de forma “eficaz”, evitando que todo ese “desenvolvemento non chegue a tempo porque sexa ineficaz a súa tramitación administrativa”.

CRíTICAS AL MANDO CENTRAL Y LA NUEVA REFORMA CONTRA EL FRAUDE. Tras anunciar estas medidas, el portavoz del grupo Popular manifestó su indignación ante Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal presentada por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, calificándolo como “un novo ataque” a Galicia.

Tal y como explicó el parlamentario, mediante la iniciativa (que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados) se entiende que si los hijos o cónyuges (receptores de una herencia en vida) transmiten estos bienes recibidos antes de fallecer su testador, deberían volver a tributar con un impuesto sobre la renta. Todo ello sin capacidad alguna de demostrar si existe una operación de engaño hacendístico.

Pedro Puy, quien recordó la colaboración independentista que permite esta armonización fiscal y rememoró el antiguo objetivo del ejecutivo central en ese ámbito, que “ao final tivo que ceder”, también tuvo presente muchas mejoras a nivel tributario que su formación ha ido implementando durante su extensa gestión en el territorio gallego.

La rebaja del IRPF “aos que menos tributan” o la práctica erradicación del “imposto de sucesións”, además de numerosas disminuciones fiscales “selectivas” que en su gran mayoría “favorecen a colectivos de carácter social” y de “dinamización do rural”, fueron algunos de los ejemplos que mencionó el vocero.

Todas estas decisiones “están funcionando ben dende o punto de vista económico polos datos que coñecemos”, indicó el popular, advirtiendo del peligro que produce este reciente impulso, incentivado desde Madrid, a la hora de “alterar decisións que de acordo coa Constitución, o Estatuto de Autonomía a as leis que regulan a capacidade financieira das comunidades, estamos lexítimamente a exercer”.

El PPdG ideó dos respuestas que serán llevadas a cabo lo antes posible. “Estamos postos en contacto co grupo Popular no Congreso, que xa nos comunicou que van presentar unha enmenda eliminando esa ficción xurídica pola que se presume que sempre que parte do herdado en vida se transmite hai un fraude fiscal”, anunció Puy, destacando asimismo que presentarán “unha proposición non de lei no Parlamento”.

En torno a esta última actuación, el grupo exigió respeto “á nosa autonomía financieira” y “ao noso dereito civil”, requiriendo a la administración estatal “que todas as reformas que afecten ao sistema de financiamiento económico se fagan pola súa canle”, contando “coa participación das comunidades” y retirando un texto que, según ellos, atenta “nunha cuestión tan específica” como lo es “o dereito civil propio de Galicia”.