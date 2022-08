Cumbre de empresarios gallegos en La Toja para premiar a Tojeiro y Prado

La semana pasada y organizado por la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, AEGAMA, se celebró en La Toja, el VIII Encuentro Internacional de empresarios gallegos por el mundo y la cena de gala en la que se entregaron los premios al empresario gallego del año en Galicia, otorgado a Roberto Tojeiro, y al empresario gallego del año en América, a Lino de Prado.

El primero es el presidente del grupo Gadisa de distribución alimentaria y mantiene una importante presencia en diferentes sectores como energético, bioquímico, madera y otros.

Lino de Prado ha sido el introductor del grupo Inditex en México, del cual ha sido presidente, y es destacado empresario en los sectores de restauración, hotelero y tecnológico, con inversiones en cadenas importantes en México y actualmente con inversiones en Galicia.

Durante la mañana se desarrollaron ponencias de alto nivel sobre temas estratégicos para los empresarios, tanto del exterior como de Galicia, en ámbitos de empresa familiar, de soluciones para no residentes, de la moda española por el mundo, de sostenibilidad y de tecnología, a cargo de destacados ponentes.

Las jornadas fueron inauguradas por Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, y clausuradas por Fernando Guldrís, director xeral del Igape.

Las ponencias fueron:

Empresa Familiar y Fondos Next Generation, impartida por José María Varela y Fernando Vázquez, socios de Deloitte en Galicia.

La Moda Española en el Mundo, por Manuel Blanco, impulsor del Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid, CSDMM, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM y presidente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España, y por Guillermo García Badell, director del Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid, CSDMM, de la UPM.

Los Avances Tecnológicos y la Empresas Next Generation, por Andrés Escribano, Industry 4.0 & New Business director de Telefónica.

Sostenibilidad y Ave, a cargo de Santos Núñez, director corporativo de Energía y Sostenibilidad de RENFE.

Soluciones para No Residentes, organizado por ABANCA e impartidas por la notaria Isabel Louro, que habló sobre sucesiones, donaciones y apoderamientos para No Residentes, y fiscalidad para No Residentes, por Alfonso Rodríguez Magdalena y Nicolás Santos, del despacho de Garrigues.

Las jornadas alcanzaronmáximo nivel y tuvieron una gran aceptación y valoración por los asistentes. Al final de la jornada se presentó oficialmente la creación de Aegama Francia, con sede en París.

Por la noche se celebró la segunda Cena de Gala de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA), en la que se entregaron los premios concedidos este año al Empresario Gallego del Año en Galicia otorgado al destacado empresario Roberto Tojeiro y el premio al Empresario Gallego del Año en América, al significado empresario en México con inversiones en Galicia Lino de Prado.

El acto fue presidido por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y contó con la presencia de cerca de 200 asistentes entre empresarios gallegos en Galicia, empresarios gallegos en América, empresarios gallegos de diferentes localizaciones en España y empresarios gallegos procedentes de diferentes lugares del mundo.

La mesa presidencial del acto estuvo formada por: Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso; Francisco Conde, vicepresidente primero de la Xunta, y Julio Lage, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid AEGAMA. Además de los dos premiados y los patrocinadores del evento, Francisco Botas y Pedro López Jácome, de Abanca; Antonio Viejo, de Estrella de Galicia – Hijos de Rivera, y José María Varela, socio de Deloitte en Galicia.

Al acto asistieron también el secretario xeral de Emigración Antonio Rodríguez Miranda y el director de Internacional del IGAPE, Augusto Álvarez Borrás. El discurso de bienvenida y concesión de premios corrió a cargo de Julio Lage, presidente de AEGAMA, y los premios fueron entregados por Alfonso Rueda y por Francisco Botas.

Tras las intervenciones de los dos premiados, cerró el acto Alfonso Rueda, con un discurso con el que puso en valor a nuestra Galicia, a su progresión económica y social, a su empresariado y destacó la labor de tantos gallegos por el mundo que hacen más grande a Galicia con su esfuerzo y cariño a nuestra tierra. Al finalizar la cena se interpretó el Himno Gallego por el gaiteiro Miguel Ramalleira.

Tanto a la jornada empresarial de la mañana como a la cena de gala, asistieron destacadas autoridades y empresarios que tuvieron la oportunidad de conocerse, compartir opiniones, establecer redes de colaboración nacionales e internacionales. Además de representantes de asociaciones de gallegos por diferentes lugares del mundo. Verdaderamente fue un gran acto de galleguidad del mundo en nuestra querida Galicia.

(Más información en Vida Social del domingo día 7).