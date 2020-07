Dan a razón a Baltar polas subvencións a autónomos e pemes

A subdelegación do Goberno na provincia de Ourense ven de arquivar as actuacións relativas ás bases reguladoras das subvencións da Deputación ourensana outorgadas a pemes de concellos menores a 20.000 habitantes, así como a autónomos de ditos concellos afectados pola crise provocada pola covid.

Despois de que os técnicos da Subdelegación examinaran a documentación aportada polo organismo provincial, e en consonancia co informe da Avogacía do Estado conclúese que non hai vulneración da lexislación básica do Estado nas citadas bases.

Cómpre lembrar que estas axudas concedidas pola Deputación marcaron en grande medida a campaña electoral en Ourense, despois de que Xosé Manuel Baltar acusase ao líder do PSdeG provincial, Rafael Rodríguez Villarino, de ter posto en risco este tipo de axudas nunha “sucia manobra política”. Unha crítica que o presidente do organismo provincial extendeu tamén á Subdelegación do Goberno, polo “uso partidista” por parte dos socialistas desta institución que agora lle da a razón.

críticas de villarino. O PSdeG denunciou “irregularidades” na concesión destas axudas por ser “rexistradas fóra do prazo legal”. Concretamente, o portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, sinalou que esta circunstancia afecta a “683 solicitudes de persoas físicas e xurídicas que procederon ao rexistro da documentación o 12 de maio, un día antes de que comezase realmente o prazo” e asegurou que algunhas destas “xa foron abonadas”.

A formación ourensana do puño e a rosa atribuiu esta situación á “difusión de información privilexiada por parte de cargos do PP” coa intención de “dar axudas aos seus amigos”. Neste sentido, o deputado Ignacio Gómez acusou ao PP de crear “unha trama de subvencións para premiar aos seus”.

RESPOSTA DE BALTAR. O presidente da Deputación considerou neste senso que “o PSOE de Ourense está en contra dos autónomos” ao cuestionar a legalidade destas axudas, a pesar contar co informe “favorable do secretario xeral da institución provincial”. Baltar entende que “os socialistas realizaban un exercicio de cinismo e tropelía política” porque “nin sequera citan que teñen noseu poder o informe do secretario xeral da institución provincial que avala a legalidade de todo o expediente e procedemento en relación coas axudas”, afirmou.

¿é competencia provincial dar esas axudas? A Subdelegación afirma que non lle toca á Administración Xeral, senón á Xunta de Galicia o exame da competencia da Deputación provincial para outorgar estas subvencións. “Así pois, non procede actuación algunha no exercizo das competencias revisoras de actos e acordos das Entidades Locais”, ditamina.