DATAlife recibe todos os obradoiros solicitados ao Igape destinados á dixitalización da industria 4.0

Modernización. DATAlife Hub de Innovación Digital (DIH) liderará cinco obradoiros destinados á dixitalización da industria 4.0. O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) emitiu a resolución sobre estas axudas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e confirmou a aprobación do 100 % dos obradoiros 4.0 solicitados por DATAlife, cunha contía de máis de 86.000 euros. Desde este mércores queda aberto o rexistro na web de DATAlife para que poidan inscribirse todas as empresas non tecnolóxicas interesadas nos obradoiros.

Os cinco obradoiros 4.0, que nacen coa axuda da Xunta, son de interese sectorial para o DIH e impulsarán espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas na dixitalización de laboratorios, na innovación das empresas agroalimentarias da cadea de valor láctea, na mellora da calidade asistencial xerontolóxica, sostenibilidade (ODS) coa dixitalización e solucións para as certificacións de selos de calidade.

Os obradoiros 4.0 que xestionará DATAlife contarán cunha serie de accións postas a disposición dos participantes: diagnósticos individuais de madurez dixital, necesidades e obxectivos, elaboración dunha listaxe de ferramentas xa empregadas e doutras que se poderían incorporar aos procesos produtivos, seminarios web e encontros para explicar tecnoloxías e resolver dúbidas. O Hub, no final dos procesos, redactará informes individuais para cada empresa coas correspondencias entre os diagnósticos e as ferramentas que axuden a avanzar na dixitalización no seo de cada empresa.

Os socios de DATAlife son os clústeres Bioga, Cetga, o da Madeira, o da Saúde e o das TIC Galicia; xunto con Zendal, Finsa, Televés e Vodafone; os centros tecnolóxicos Energylab, Gradiant, Anfaco-Cecopesca, Cesga e Cetim, USC, Uvigo e Feuga. J. C.