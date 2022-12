Daveiga, proyecto comprometido con el desarrollo local sostenible

La sociedad Lugar da Veiga produce desde Chantada las Galletas Mariñeiras. La empresa se constituyó en enero de 2005, año en el que se dedicó al desarrollo del producto, para a mediados de 2006 presentarlo ya al mercado. La comercialización comenzó siendo a nivel local y poco a poco fue expandiéndose a cadenas de supermercados de toda Galicia, y progresivamente a otros puntos del país y de Portugal. “Comezamos con seis postos que eran os que necesitabamos para o proceso. Hoxe en día hai oitenta e tres persoas traballando, dos que sobre unha decena son fixos-discontinuos”, explica Xosé Lois Manzanares, coordinador de Daveiga.

Asegura Manzanares que el proyecto nació no tanto de unas necesidades económicas sino de varias inquietudes de sus promotoresm que eran él y sus dos hermanos. “Estabamos traballando no sur da provincia de Pontevedra e levabamos tempo dándolle voltas ao que podiamos facer. Queriamos volver para a nosa zona de orixe, en Rodeiro, e traballar no rural. Tamén queriamos apostar por un proxecto autoxestionado, no que os traballadores foran os que decidiran as cuestións principais da organización e que ademais incorporase aspectos da economía social e que poidera contribuir ao desenvolvemento socieconómico da zona”, detalla. Por ese motivo decidieron escoger la fórmula jurídica de sociedad laboral.

“Este tipo de proxectos poñen máis no centro as persoas e a contorna social que a parte económica”, asegura el coordinador de Daveiga. Así explica que esa apuesta se podía compaginar con el objetivo de que la sociedad tuviera ánimo de lucro.

En Daviega se esfuerzan cada día por fabricar las Galletas Mariñeiras con la máxima garantía de calidad y seguridad alimentaria, desde una filosofía respetuosa con el medioambiente y una búsqueda continua del desarrollo y la innovación. Para ello, cuentan con un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad Alimentaria, Medioambiente e I+D+i (Política del SIGCSA y Visión y estrategia de I+D+i) .

El producto fue un pilar clave en la evolución del proyecto. “O concepto de Galleta Mariñeira coñecímolo en Sudamérica e parecíanos un produto interesante para potenciar, que nos ía permitir chegar a diferentes nichos de mercado”, detalla.

Esta galleta está hecha con pan seco que se conserva de forma natural durante tiempo sin necesidad de añadir conservantes. “A nosa estratexia comercial era aproveitar as tendencias de consumo que detectabamos e fomos sacando variedades”, dice. Así, ofrecen cuatro líneas de producción: bio, natural, natural/bio y horeca. “Empezamos inicialmente cunha galleta con manteiga, e dende o primeiro momento decidimos apostar por utilizar fariña de millo do país. Despois vimos que había moita demanda de productos dietéticos e pasámonos á utilización de aceite de oliva para atender ese consumo máis saudable”, añade.

Manzanares considera que la Galleta Mariñeira tiene potencial como para seguir desenvolviéndose “incorporando elementos diferenciados como los sabores o ingredientes e sen necesidade de crear outro tipo de produto”.

Como en su momento no había suelo industrial en Rodeiro sus instalaciones se sitúan en Chantada. Justo el pasado sábado 29 de noviembre le entregaron formalmente las nuevas instalaciones, ubicadas en el Polígono de Acivros de Chantada, que cuentan con 5.000 metros cuadrados de superficie construida y 1.800 m2 de taller. Pero las antiguas, de 2.000 m2, no quedarán a un lado. “Repartiremos a produción en ambas instalacións e pode que nun futuro próximo sigamos ampliando o mercado con por exemplo produtos sen gluten”, apunta.