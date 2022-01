David Regades e Paloma Castro, proclamados candidatos á Secretaría Xeral do PSOE provincial de Pontevedra

PONTEVEDRA. EP. O actual secretario xeral do PSOE provincial de Pontevedra, David Regades, e a deputada autonómica Paloma Castro foron proclamados este martes como candidatos nas primarias que terán lugar o próximo día 23 de xaneiro para elixir ao novo líder do partido na provincia. En concreto, a Comisión Nacional de Ética do PSdeG, presidida por Ricardo Varela, certificou este martes a candidatura de ambos os aspirantes após a presentación do número de avais necesarios para a súa proclamación. Así se desprende nun documento na o que tivo acceso Europa Press este martes, xornada na que tamén se coñeceu que o militante vigués Francisco 'Pacho' Barreiro retira a súa candidatura por "circunstancias persoais". A deputada Paloma Castro é afín ao anterior secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, mentres que o propio David Regades sinalou que o seu proxecto "se suma ao que ten o partido en Ferraz, ao proxecto de Pedro Sánchez e ao que ten o partido en Galicia".