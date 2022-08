De círculos a burbullas

EN QUE CÍRCULO TE MOVES?, preguntamos a alguén se queremos saber das súas amizades, con quen anda, cales son as persoas coas que adoita relacionarse... Con iso podemos facernos unha idea, non exenta de prexuízos, ben é certo, de como é esa persoa que estamos a coñecer. Dime con quen andas e direiche quen es, sería o resumo deste escrutinio.

Hoxe ás dúas dimensións do círculo engádese unha terceira, transformándoo en esfera ou, como adoita denominarse, en burbulla. Son esas burbullas nas que nos sitúan no mundo dixital, ese que cada vez máis substitúe, que non simplemente amplía, ao mundo do que se pode tocar cos dedos e ser sentido. O paradoxal do asunto é que cabería pensar que engadir unha nova dimensión debería supoñer máis amplitude, máis liberdade, máis opcións... pero nada máis lonxe da verdade. As burbullas nas que nos colocan os algoritmos das redes sociais, nas que nos enclaustran, son celas con pósteres de praias virxes nas paredes; cárceres, a fin de contas.

O que nós vemos, lemos e oímos nas redes sociais está seleccionado por sofisticados algoritmos e relativamente opacos. Estes son os responsables de seleccionar o que se nos mostra e a orde en que se nos ofrece para que o “consumamos” con fruición. Podemos decidir se nos saltamos esta ou aquela suxestión do contido, pero dun modo ou outro somos consumidores só do que se nos ensina.

Estes algoritmos van coñecéndonos e perfilándonos en función da información á que accedemos, os comentarios que facemos ao respecto, aquilo que declaramos que nos gusta ou non nos gusta, o que decidimos compartir con outros usuarios da rede... A partir destas pezas de información son capaces de saber moitas cousas de nós. De feito, con só unhas ducias dos nosos “gústame” poden coñecer cousas aparentemente sen relevancia, como o noso sexo ou grupo de idade, pero tamén moi sensibles, como a nosa tendencia sexual, a quen votamos ou se temos unha alta predisposición ao consumo de alcol ou de drogas. Se ademais teñen en conta as mensaxes que escribimos, as fotos que subimos ás redes, as actualizacións do noso estado e da foto de perfil ou as publicacións das que nos facemos eco, o retrato que nos fan é de corpo enteiro.

Os algoritmos que seguen o noso camiñar nas redes sociais sitúannos en grupos de consumidores afíns, con intereses semellantes. Dispóñennos na mesma diana que a eles, para así enviarnos segundo que contidos, recomendacións, publicidade... O principal problema desta forma de tratarnos é que aliméntannos con contidos moi concretos, con menús de grupo, o que abócanos a unha crecente endogamia social e intelectual.

É certo que a liña editorial dun medio de comunicación tradicional marca os contidos do mesmo e como son presentados. As opinións que neles vértense van moitas veces nesa liña e o feito de seguir certos medios defínenos e tamén pódenos condicionar dalgunha maneira. Pero estes algoritmos de “encadramento social” van moito máis alá, xa que coñécennos individual e colectivamente, segméntannos e póñennos orelleiras mentais, que impídennos ver, oír e ata pensar polos lados. Por iso temos que facer o posible para que tamén estalen as súas burbullas.