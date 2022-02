De las gráficas de Luis Álvarez a los unicornios de Ana Pontón

Gráficas en papel de oficina, venta de unicornios a jóvenes y estadísticas de organismos oficiales usados como escudo protector contra los golpes de uno y otro color político. Todo esto se vivió en el pleno del Parlamento gallego de este miércoles, donde las preguntas al presidente de la Xunta se centraban en materia de vivienda y terminaron derivadas a materia de educación.

De este modo, lo que se planteaba en el orden del día como un debate sobre las políticas de vivienda y la emancipación de los jóvenes, acabó convirtiéndose en un partido de tenis en el que cada quién le pasaba la pelota al contrario a base de cambios en la fuente que aportaba los datos sobre el mercado de la vivienda. Los ataques de PSOE y BNG recayeron en el líder del PP y Feijóo trató de esquivar los golpes con un cambio final en la estrategia: pasando de hablar de vivienda a hablar de formación, como paso previo a cualquier emancipación.

“Todos los gallegos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y los poderes públicos harán lo posible para garantizar este derecho”. Con el artículo 47 de la Constitución española arrancaba el portavoz socialista Luis Álvarez el turno de preguntas al presidente. Su inquietud pasaba por conocer “las líneas estratégicas de la Xunta para hacer efectivo el acceso a la vivienda de los gallegos”. Y es que, según sus datos –y es importante resaltar lo de ‘sus datos’, pues cada quién mostró tenerlos diferentes–, “entre 2010 y 2020 la Xunta dejó sin ejecutar casi 400 millones de euros” debido a su “gestión patética”.

“Galicia es la última comunidad autónoma en entregas de vivienda protegida sobre el total de las terminadas entre 2011 y 2019”, dijo. ¿Y cómo consideró el socialista que se tapa este “fracaso”? No incluyendo en el plan para 2021-2025 ninguna cifra concreta de ejecución, “porque saben de antemano que no las van a cumplir”. Afeó también que el presupuesto para ese periodo únicamente sea de 72,6 millones de euros, algo insuficiente.

Sin embargo, Feijóo tenía preparada su defensa, recurriendo a una cuestión que siempre está en la base de sus argumentaciones: “no deja de ser curioso que un socialista venga a pedir explicaciones sobre políticas de vivienda a un gobierno autonómico cuando su partido está invadiendo desde el Gobierno central las competencias de las comunidades y cercenando el Estatuto de Autonomía”, a través de “un proyecto de ley de vivienda a todas luces inconstitucional”.

Así, aseguró que todos los datos trasladados por Luis Álvarez eran “falsos”, por lo que había surgido una nueva modalidad para dejar quedar mal a los competidores políticos: “falsean nuestras competencias y, luego, la ejecución de las mismas”. De este modo, y tras acusar entre aplausos de sus compañeros de grupo al Gobierno, “llamado federal”, de ser “el más centralista de todas las legislaturas”, aportó su verdad: el Plan de Vivienda 2018-2021 tenía presupuestados 218,5 millones de euros, de los cuáles se ejecutó el 100 %. Para el 2021-2025 se asignaron 430 millones de euros para apoyar a 700.000 familias y crear 30.000 puestos de trabajo. “No lo digo yo, lo dicen las once entidades que firmaron el pacto”, aseveró.

Entre las risas de varios miembros de la Cámara, Feijóo preguntaba: “¿De dónde saca usted esos datos? Hace una gráfica en su oficina y viene aquí con ella y habla de 70 y pico millones y se queda tan ancho”. Llegados a este punto, sacó a colación otro de los trapos sucios de las administraciones actuales: el tiempo que se dilata la ejecución de una vivienda en función de cada ayuntamiento. “En los ayuntamientos socialistas nos frenan; como en Vigo, ¿cuánto tiempo se tardó para poder ejecutar las viviendas de Navia? Dos años; en Ferrol compramos diecinueve inmuelbes, pedimos licencia en febrero y marzo de 2021 y un año después no tenemos aún respuesta; en Lugo; en Betanzos...”, dijo.

Por su parte, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, puso sobre la mesa ejemplos reales: “una joven investigadora de 27 años que busque piso en A Coruña tiene un 85 % de probabilidades de fracasar, y un joven de 30 a 34 años que trabaje en hostelería y busque un piso en Vigo tiene un 40 % de no ser capaz de encontrar un piso que pueda pagar”. Todo ello porque “el precio del alquiler no dejó de subir en los últimos años mientras bajaron los salarios de los jóvenes”. Con los datos del IGE en la mano, la nacionalista aseguró que los alquileres subieron un 23 %, llegando a más del 50 % en las ciudades, mientras que muchos jóvenes no son ni mileuristas.

Así, y tras asegurar que Galicia tiene la “segunda tasa de emancipación juvenil más baja del Estado para jóvenes de entre 30 y 34 años”, acusó a la Xunta de no ejecutar nuevas viviendas: “cinco en 2015; cuatro en 2016; cinco en 2017; y dos en 2018”. Pontón formó con sus dedos una ‘V’ para apuntar a esas dos viviendas, y la aprovechó para asegurar que esa ‘V’ no era de “victoria”, sino de “vergüenza”, “vergüenza de sus cifras en materia de vivienda”. “No venda más unicornios a los jóvenes gallegos y póngase a trabajar en serio para movilizar las viviendas vacías”, pidió a Feijóo.

A lo que el titular de la Xunta contestó con otros datos totalmente diferentes, sacados del Observatorio del Consejo de la Juventud de España, según los que aseguró que en el primer semestre de 2021 la emancipación de los jóvenes gallegos eran del 15,2 %, por encima de la media de España. Y, en todo caso, afirmó que el problema de los jóvenes era que antes de emanciparse, para adquirir unos salarios que le permitiesen hacerlo, tenían que formarse. Así, echando mano de los datos que expuso en su presentación de los resultados del informe de inserción laboral de la FP gallega a comienzos de la semana, aseguró que “el 85 % de los alumnos encuentra trabajo y se emancipa” gracias a ella.