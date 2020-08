De Venezuela a Galicia: viaje obligado a una vida desde cero

Sentenciados a abandonar el país que les vio nacer y obligados a emprender un nuevo camino, en ocasiones solos. Forzados a ser inmigrantes, tratados como cifras, y adaptándose a vivir sin mirar atrás. Luchando por conseguir un empleo para enviar dinero a los suyos, quienes no lograron irse, o con el objetivo de darle una vida a aquellos que sí pudieron llevarse.

La Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela cifró el pasado 5 de agosto en 5.180.615 las personas que permanecen fuera de este país. Una cantidad que representa la suma de emigrantes, acogidos y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones.

Solamente en Galicia, el INE contabilizó en 2019 a un total de 9.253 venezolanos que, en comparación con las cifras del año anterior (6.275), aumentaron más de un tercio. Y más del triple con relación al 2015 (3.010). Esta cantidad se concentra en la provincia de A Coruña (4.027), detrás Pontevedra (2.890), Ourense (1.587) y Lugo (749).

Asimismo, el pasado mes de junio la Seguridad Social publicó el registro de los afiliados extranjeros en el territorio gallego, destacando que la mayor parte de los profesionales foráneos, concretamente residentes en países no miembros de la Unión Europea, provinieron de Venezuela. Un conjunto de 3.661 trabajadores.

En medio de la crítica situación que albergaba el país, María Soledad Tortosa vio la ocasión de irse gracias a una amiga que se iba a casar en Galicia. Por aquel entonces faltaban alimentos, medicinas y hasta agua. Este déficit, sumado a los repetidos cortes de luz y la ausencia de otros recursos energéticos, caracterizaba un entorno donde únicamente se podía sobrevivir.

“Vine aquí porque su novio me ofreció un lugar para quedarme”, comenta Marisol sobre la propuesta de este gallego, añadiendo que “fue una gran oportunidad”. Sin embargo, el hecho de que emigrase fue un cúmulo de varios motivos, llegando a explotar esta idea cuando su padre estuvo hospitalizado. Durante aquellos momentos, ella vivió en carne propia el desabastecimiento de fármacos y las condiciones inhumanas que predominaban al realizar las prácticas médicas.

Además, su trabajo como repostera se le complicaba cada vez más. La escasez de productos básicos hizo que fuese reiteradas veces a comprarlos al mercado negro, poniendo en riesgo su integridad. “En varias ocasiones me vi en peligro por tener que ir a sitios que no debía”, confiesa María Soledad justificando la decisión que le llevó a abandonar la Venezuela que le vio crecer.

Allí quedó la activa vida laboral que tenía en Sucre, uno de los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas. Tras su llegada a España, a comienzos del pasado año, esta se pausó y su prioridad principal pasó a ser conseguir los papeles correspondientes, entre ellos el permiso de trabajo, para poder comenzar de cero.

En la actualidad, Marisol ya posee esta autorización. Ahora vive sola y labora en tareas del hogar, cuidando a una pareja de ancianos en Os Tilos (Teo), cerca de su nueva residencia. Aunque sueña con volver a a trabajar como repostera, Soledad admite que “emprender aquí no es fácil”, pero espera que esa oportunidad –al igual que lo fue venir a Galicia– llegue tarde o temprano.

Dentro del Área Metropolitana de la capital venezolana en el que habitaba María Soledad también se encuentra el ayuntamiento de Chacao, el más pequeño de la zona. Allí vivía otro de los testigos directos de esta “guerra” llamada emigración.

El 26 de abril de 2017, en pleno auge de la Primavera Venezolana, se realizaron en este y otros municipios una serie de protestas a nivel nacional, contrarias a Nicolás Maduro, que tenían como objetivo adelantar las elecciones del país, liberar presos políticos y cambiar el modelo electoral, político y económico.

Durante esa manifestación, Juan Pablo Pernalete (de tan solo 20 años) murió de un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, tras recibir en su pecho el impacto de una bomba lacrimógena. Sin embargo, no fue el único.

El gobierno venezolano se cobró decenas de vidas y miles de heridos esos días, sin saber que el asesinato de este adolescente tendría enorme repercusión en Venezuela y gran parte del mundo. →

Aquella noche Sara Ángela Reigosa supo que tenía que abandonar el país. Junto a su hija de dieciséis años, dejó atrás la vida que llevaba en una tierra de la que jamás pensó que se vería forzada a escapar.

Allí quedó todo lo que tenía. Las cuatro organizaciones para las que trabajaba ya habían cerrado cuando decidió marcharse, principalmente para ofrecerle una vida diferente a su pequeña. A falta de medios laborales tampoco había comida. Sara Ángela recalca que se fue por “supervivencia” de un país que está “en una situación catastrófica”.

Cuando vino a España no fue por su elección. Una amiga que tenía en Galicia le ofreció venir a Santiago de Compostela: “Yo no escogí el destino porque me gustase, el momento y la propia situación fueron los factores que me llevaron a irme a Santiago, porque era lo que había”.

Sara Ángela es licenciada en Ciencias Pedagógicas, tiene una maestría en Gerencia en Desarrollo Organizacional, era coach y conferencista en Venezuela, donde daba talleres, cursos y formaba a gente en empresas. Al emigrar dejó todo eso atrás y también pasó a luchar por obtener un permiso laboral que le permitiese trabajar. Y ya no sólo eso, tras casi tres años aquí, sus títulos siguen sin estar homologados, ya que este proceso conlleva un coste que ahora mismo no puede afrontar.

“Aun no lo he solicitado porque tenía el presupuesto antes de la pandemia, pero esta hizo que tuviese que destinar el dinero a otros gastos”, señala Ángela. Ella, al igual que María Soledad, realiza labores del hogar y cuida de otra anciana, en su caso a jornada parcial, a causa de la crisis propiciada por el coronavirus.

Pese a que todavía no ha encontrado un oficio de lo suyo, Sara Ángela se mantiene optimista y sigue formándose para conseguir hacerse un hueco en el mercado laboral, aprovechando el tiempo que tiene, como hizo durante el confinamiento, para realizar varios cursos especializados en su ámbito.

Estos son únicamente dos de los ejemplos de superación que deja la migración venezolana. La historia de millones de personas que siguen luchando por tener una vida digna. Una realidad que contrasta bruscamente con la mirada de aquellos que solo ven delincuencia y competencia. La maldita visión borrosa de esos individuos sin el temple de saber apreciar lo que se tiene.