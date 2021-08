Debate en Podemos: Yolanda o Ione para recuperar visibilidad

Este viernes se cumplen dos meses de la llegada de la ministra Ione Belarra a la Secretaría General de Podemos, un partido que se enfrenta al reto de recuperar tirón electoral sin el hiperliderazgo ni la visibilidad de Pablo Iglesias, para lo que será clave el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Díaz, que no es de Podemos y que por el momento aún no ha aceptado la propuesta de Iglesias de ser candidata a las próximas elecciones, ha heredado la batuta de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición con el PSOE, en el que es la ministra mejor valorada por los ciudadanos y donde tendrá que defender la oposición de UP en temas tan espinosos como la subida del precio de la luz o la ampliación de El Prat.

El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ya ha anticipado que darán “la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio” de los oligopolios eléctricos. Un anuncio de posibles movilizaciones en la calle contra la subida del precio de la luz y la falta de medidas del Ejecutivo del que también forman parte.

Díaz tendrá que lidiar con todas estas contracciones, mientras su compañera Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, mucho menos conocida, trata de reflotar Podemos desde que fue elegida el pasado 13 de junio en la cuarta asamblea del partido, conocida como Vistalegre IV.

A la losa heredada de la necesidad de reconstruir el tejido territorial suma Belarra una dificultad: no es muy conocida, al contrario de lo que sucedía con Iglesias, cuyo hiperliderazgo conllevó que no emergiesen en sus mandatos nuevas voces dentro del partido. Y quizás haciendo de la necesidad virtud, la nueva secretaria general de los morados quiere cambiar las cosas y ha creado una dirección “coral” en la que quiere dar protagonismo a otros compañeros que tendrán que asumir responsabilidades en la nueva etapa.

Sobre todo a compañeras, pues hay que bajar al quinto puesto de la dirección del partido para encontrar al primer hombre, Pablo Echenique, el portavoz en el Congreso que es a su vez secretario de Programa.

Además, aunque Belarra es heredera del proyecto de Iglesias, algunos de los colaboradores más cercanos al exvicepresidente han ido perdiendo peso, como es el caso de Juanma del Olmo -que sigue pero ahora encargado de la Escuela de Comunicación- y Manuel Levin, que ha salido de la dirección de Podemos.

La número dos de Belarra es la ministra de Igualdad, su amiga desde los tiempos de universidad Irene Montero, mientras que Lilith Verstrynge -excolaboradora de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda- ha tomado el mando de la Secretaría de Organización e Idoia Villanueva ocupa la Secretaría de Internacional y Relación con otras fuerzas.

Que la número 4 del partido se ocupe de las alianzas con otros partidos da cuenta de hasta qué punto es consciente Podemos de la necesidad de restablecer los puentes rotos en el pasado con otras formaciones.

“Debemos estar siempre abiertas a confluir con otras fuerzas políticas con las que ya lo hicimos en el pasado”, decía el proyecto con el que Belarra ganó la asamblea, aunque lo que está por ver es si ese ánimo por unir a la izquierda se extiende a fuerzas clave que, como el Más País de Íñigo Errejón, procede de Podemos.

Una puerta que sí parece querer abrir la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, que, sin confirmar aún si quiere ser candidata de Unidas Podemos, pide a todos altura de miras para superar la actual confluencia de los morados -de la que forman parte los comunes e IU- y aunar a más fuerzas y grupos a la izquierda del PSOE.

Por el momento, Díaz ya ha recibido halagos de dirigentes como Mónica Oltra, de Compromís, cuya formación se alineó con Más País, aunque en la coalición valenciana siempre ha habido quien prefería el pacto con Podemos.

Esta estrategia de Yolanda Díaz de buscar marcas que puedan ser aliadas y también su imagen de persona cercana y conciliadora podría chocar con los intereses del líder de Más País, Íñigo Errejón, que, por el momento sin más poder territorial que el madrileño, trabajaba en sumar a socios autonómicos, como ya logró con Compromís.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, además, es según el CIS la líder política más valorada del país y ha marcado un estilo propio de relación con el PSOE, basado en la discreción y las buenas formas en lugar de externalizar las disputas como hacía Iglesias y hace ahora Belarra.

De hecho, en las últimas semanas, la ministra de Derechos Sociales ha destacado el perfil de Podemos republicano, feminista, ecologista e izquierdista, y a la vuelta del verano tendrá que retomar cuestiones pendientes como la regulación de los alquileres, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el aumento de la presión fiscal, principalmente a las grandes fortunas y la banca.

En solo dos meses, Belarra ha puesto en marcha la maquinaria para que Podemos reflote sin Iglesias, pero el reto no es fácil.