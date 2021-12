Debate por unha política pesqueira da UE á galega

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, reuniuse co grupo de traballo sobre a Política Pesqueira Común creado no seo do Consello Galego de Pesca, que ten coma obxectivo perfilar co sector unha proposta de cara a próxima revisión da PPC na que se defendan os intereses da pesca da nosa comunidade. A titular de Mar entregou aos representantes deste órgano as directrices de base elaboradas pola comunidade co obxectivo de definir a proposta de ditame e a súa redacción para posterior aprobación no pleno.

Galicia aposta por unha revisión que impulse a remuda xeracional e converta a pesca nunha opción atractiva para a xente nova promovendo a renovación das frotas e a contratación de profesionais cumprindo todos os estándares europeos en materia laboral.

A Xunta defende a necesidade de que todos os actores do sector pesqueiro teñan as mesmas regras de xogo e que exista un equilibrio na relación con outros estados do Espazo Económico Europeo ou o Reino Unido.

O Executivo galego lembra que o sector pesqueiro é a solución para unha alimentación saudable, rica en proteína e cunha menor pegada de carbono que outras actividades. A folla de ruta de Galicia enxalza o papel das organizacións rexionais de pesca e defende a necesidade de que a Unión Europea promova a súa creación alí onde non existen para atallar a pesca ilegal e o crecemento incontrolado dalgunhas frotas.