Decenas de miles de personas se manifiestan en Santiago por la sanidad pública

Miles de personas han abarrotado este domingo las principales calles de Santiago de Compostela en una manifestación en favor de la sanidad pública y de la atención primaria que sus organizadores, SOS Sanidade Pública, ya califica de “masiva” e “histórica”. Con ella buscan “responder a la grave situación que atraviesa el sector, al límite por la gestión de la Xunta”.

Media hora antes de la hora prevista para el inicio de la movilización en la Alameda, cientos de personas ya se concentraban en las calles adyacentes. Para cuando la manifestación echó a andar, pasadas las 12,00 horas y liderada por representantes de las organizaciones participantes, ya eran miles. La policía local ha cifrado la asistencia en más de 25.000 personas, mientras que los organizadores contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas como ‘Rueda, atende, o Sergas non se vende. Aquí está o pobo que a defende’ u ‘hospital privado, futuro hipotecado’, los manifestantes, a los que se han unido también turistas y peregrinos, han avanzado por las principales calles de la capital de Galicia.

Aunque los primeros han enfilado la Plaza del Obradoiro alrededor de las 13,00 horas, no ha dejado de entrar gente hasta pasadas las 14,30 horas. De hecho, los propios organizadores no han parado de pedir que se intentasen ocupar “todos los espacios libres disponibles porque hay gente que no puede entrar”.

La actriz Isabel Risco ha sido la encargada de animar a los manifestantes frente a la catedral, donde se han escuchado gritos de ‘Sanidade no rural, só pedimos o normal’ y múltiples referencias al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, --de quien han pedido su dimisión-- y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. A ambos se han referido como ‘desmanteladores’ y ‘privatizadores’.

También ha habido espacio para recordar y “agradecer” a los trabajadores del Sergas, “muchos de ellos precarizados”, con un sonoro aplauso, y para la música, con gaitas y versiones de canciones míticas del grupo gallego Fuxan os ventos.