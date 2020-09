Decisivo pleno hoy para el futuro de Jácome

OURENSE. El Ayuntamiento de Ourense celebra hoy un pleno en el que Telmo Ucha (DO) toma posesión como nuevo concejal –tras la dimisión de Mario González–. Este paso será decisivo, ya que este tendrá a partir de hoy cinco días hábiles para decidir si ofrece su apoyo al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, integrándose en la lista de Democracia Ourensana (DO), o se une al grupo de los no adscritos abriendo así la posibilidad de una moción de censura en la que no se precisarían los votos del Partido Popular.

Ucha, que actualmente es asesor municipal del propio Jácome, y fue edil en la anterior legislatura por DO, solo desveló que de momento no ha tomado una postura firme, bien la de unirse al partido de gobierno, bien arrimarse a los cuatro concejales críticos con la gestión de los fondos públicos de DO. Los críticos solicitaron el lunes al pleno la expulsión del partido del alcalde, después de interponer hace unas semanas una denuncia en Fiscalía por posible ilegalidad presupuestaria.

Si Ucha ofrece su mano al regidor, desbloquearía la celebración de las juntas de gobierno, ya que supondría el tercer concejal, que se sumaría al propio alcalde y a su único apoyo en el concello, el recientemente nombrado portavoz y teniente de alcalde, Armando Ojea.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, garantizó ayer que habrá “interlocución normal” con el gobierno de Ourense, la tercera ciudad de Galicia. Aludido a la crisis institucional que vive el ayuntamiento y esgrimió ante los medios que, “por criterios de prudencia”, ve más lógico esperar a comprobar cómo evoluciona la situación. P. L.