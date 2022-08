Declaradas zona catastrófica las áreas afectadas por los 20 grandes incendios

Los concellos afectados por los 20 grandes incendios que se registraron en Galicia entre los meses de julio y agosto han sido declarados zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC), antiguamente zonas catastróficas, tal y como lo acordó ayer el Consejo de Ministros. La comunidad gallega es, de este modo, una de las 15 del país en recibir estas ayudas.

En Galicia, se recogen específicamente los 18 municipios en los que se iniciaron las llamas, “si bien las ayudas se extienden igualmente al resto de concellos afectados por esos fuegos”. De los 20 en total, 9 focos se originaron en la provincia de Ourense, cinco en Pontevedra, tres en A Coruña y otros tres en Lugo.

Los grandes incendios que figuran en la lista son los que se registraron el día 14 de julio en Carballeda de Valdeorras; los del día 16 en Oímbra (Rabal) y Oímbra (Videferre), y del 27 en Castrelo de Miño. Ya en agosto, se recogen los del día 3 en Verín; el 9 en Chandrexa de Queixa; y los del día 10 en O Irixo, Laza-Chandrexa de Queixa y Boborás.

En la provincia de Pontevedra, se se ha acordado declarar ZAEPC aquellos concellos afectados por los incendios que se iniciaron en Arbo el 30 de julio, en A Cañiza el 31, y los de los días 3, 4 y 5 de agosto, registrados en Arbo-Barcela, Caldas de Reis y Ponte-Caldelas, respectivamente.

También figuran los tres grandes incendios de A Coruña del día 4 de agosto en Boiro; 5 de agosto en Ames, y 9 de agosto en As Pontes de García Rodríguez. Y finalmente, en Lugo los incendios del 15 de julio en Folgoso do Courel y A Pobra de Brollón, y el del día 17 del mismo mes en Palas de Rei.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que la comunidad se vio obligada a activar sus planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias.

Declaraciones de los alcaldes. Al respecto, se han pronunciado los municipios de Pobra do Brollón y de Folgoso, que celebran la decisión del Ejecutivo central de declarar zona catastrófica a las más de 11.000 hectáreas que ardieron entre ambos incendios.

En particular, Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, si bien agradeció la decisión del Gobierno, también presentó una serie de objeciones sobre os posibles requisitos, que teme que puedan ser demasiado estrictos. Por ello solicitó que se contemplen opciones como “la no tributación de estas ayudas, que no sean incompatibles con otras subvenciones, que sean rápidas y que se contemplen, también, para segundas viviendas”.

Castro recalcó que “muchas de las familias que han perdido sus casas las tenían como segundas viviendas”. “Tememos que las ayudas tan solo se den a las que sean de residencia habitual o primera”, apuntó.

Por su parte, el alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, compartió la necesidad de “premura” en la materialización de estas ayudas, y aunque desconoce su envergadura, declaró que “cualquier esfuerzo será bueno para la recuperación de los montes”. Así mismo, aunque en el municipio “solo tener que hablar de pérdida de biodiversidad y no humanas”, Maceda insistió en que muchos de los vecinos de esta localidad lucense viven del campo y ahora “hay que trabajar por recuperar lo antes posible, y lo mejor posible, el suelo, repoblar las zonas afectadas, retirar la madera quemada etc.”.

Ayudas. Entre las medias de recuperación previstas en el acuerdo, cuya ejecución corresponde al Ministerio de Interior, habrá ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros; y por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros.

Del mismo modo, también habrá ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos.

Fuegos estabilizados. Por otro lado, los dos incendios que el lunes amenazaban las casas de los vecinos de la provincia de Pontevdera ya están estabilizados, aunque antes han sumado por lo menos otras 45 hectáreas al terreno calcinado.

El primero en ser estabilizado fue el iniciado en la parroquia de Meira, en Moaña, que tras quemar más de 20 hectáreas fue estabilizado a las 23:20 horas por los distintos efectivos destinados allí, entre los que hubo 13 agentes y 31 brigadas y 28 motobombas, entre otros. A las 17:28 horas de ayer, Medio Rural informaba de que el incendio ya estaba controlado.

Las llamas , según informó Medio Rural, se iniciaron peligrosamente cerca de las casas y fue necesario activar la Situación 2 por cercanía a las viviendas como medida preventiva, pero finalmente no fue necesario realizar ningún desalojo, según informó la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, a Europa Press. Además, según la información que le han trasladado los vecinos y el 112, explicó que “se sospecha” que la causa haya podido ser una chica debido a las tareas de desbroce.

Poco después, a las 23:40 horas, también se daba por estabilizado el inciado en Guillade, Ponteareas, que arrasó con otras 25 hectáreas aproximadamente, según datos de Medio Rural de las 19:30 horas de ayer. En este caso también fue necesario declarar de manera preventiva la situación 2 por cercanía a las viviendas del núcleo urbano de Raimonde.