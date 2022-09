Defenden o uso da balneoterapia a partir dos seis meses de idade

Santiago. No marco das actividades da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, o balneario de Caldelas de Tui acollerá esta fin de semana unhas xornadas sobre termalismo pediátrico, centradas na importancia da balneoterapia no tratamento de patoloxías respiratorias e dermatolóxicas en nenos e adolescentes, as cales adoitan ir ligadas a estas idades.

“Despois do primeiro tratamento termal apréciase unha gran melloría nos pequenos, co que se consegue reducir a súa asistencia continuada aos servizos de urxencias médicas, ao tempo que se facilita o proceso de maduración do seu sistema respiratorio”, apuntou o doutor Elías Festa Cayuela, director médico do balneario de Caldelas de Tui, así coma que “os tratamentos termais estimulan de xeito natural tanto o sistema respiratorio como inmunolóxico, evitando o consumo de medicamentos agresivos como son os antibióticos”.

Respecto ós problemas na pel, os expertos afirman que permite mellorar a calidade de vida dos menores afectados por dermatite atópica ou psoríase. Evítase así o abuso de fármacos con corticoides, con fortes efectos secundarios e pouco recomendables na etapa de crecemento infantil. ecg