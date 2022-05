Denunciado el alcalde de Pol por agredir a un joven durante un partido

Lugo. Un joven de 27 años, vecino de Portomarín (Lugo), denunció este lunes ante la Guardia Civil del municipio lucense de Pol al alcalde de esta localidad, el socialista Lino Rodríguez, por supuesta agresión durante un partido de fútbol. El regidor negó tajantemente los hechos de los que se le acusa y aseguró no haber hecho “nada malo”.

En concreto, el suceso tuvo lugar en un partido en el que el Pol se jugaba el ascenso a Regional Preferente, en el que fue derrotado por uno a dos frente al Portomarín. Brais Rodríguez, la presunta víctima, dijo que él llego hora y media antes del partido y consultó con el utillero del Pol si podía encaramarse a una estructura donde la TVG suele colocar sus equipos cuando juega el filial del Club Deportivo Lugo en el campo.

Ya en la estructura, el alcalde subió “hasta en tres ocasiones” para invitarle a que dejara ese lugar y a que no tocara el bombo. La segunda vez que subió para afearle su actitud, según contó el joven, llegó a pedirles a los dos agentes de la Guardia Civil que los echara de ese lugar.

Sería en la tercera ocasión cuando, tal y como relató Brais Rodríguez, se produjo la supuesta agresión. El regidor “subió corriendo con espuma en la boca”, le agarró “por el cuello” y “me arrancó dos colgantes que llevaba y me intentó tirar de la estructura para abajo”, señaló.

“De hecho el arbitro lo recogió en el acta, que él me agarró, que yo no le puse la mano encima y que me intentó tirar de una estructura de cuatro metros de altura”, detalló. Este joven de Portomarín presenta “laceraciones, una marca en el cuello de forma de la cadena, una rozadura en la pierna y en el brazo marcas de uña de cuando me agarró”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Pol aseguró estar “muy tranquilo” porque “no” ha hecho “nada malo”. “Al principio del partido les dije que no podían estar ahí y volví al rato y también les avisé, pero se mofaron de mí”, recordó. “Estaba la Guardia Civil y fui junto a ellos y les dije que había unos chavales haciendo caso omiso. En vez de acompañarme no lo hicieron y los chavales empezaron a bailar, y a tocar el bombo, y les advertí, pero el chaval tenía más que decir y encima burlándose de mí”, esgrimió. Ya la tercera vez en que les llamó la atención “se encararon conmigo y yo le cogí de la cinta del bombo y les mandé para abajo”. e.p.