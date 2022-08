Denuncian a un hombre por circular sin carné, negarse a identificarse y tratar de huir

Surrealista. Un conductor fue denunciado por la Policía Local de Lugo tras circular sin un carné habilitante para conducir en España, no tener seguro ni haber pasado la ITV. Además, se negó a identificarse y rompió ante los agentes la multa que le dieron. En un comunicado, la Policía Local señala que sorprendieron de madrugada a esta furgoneta que circulaba por la Rúa das Fontes. Al darle el alto, el hombre se negó a identificarse, pues manifestó que llegó a España en patera y no contaba con documento identificativo. Tras ello, se dio a la fuga, si bien fue localizado unos minutos más tarde. El hombre presentó un permiso de conducir de Marruecos, el cual no le habilita para conducir en el Estado español, ya que excedió el plazo reglamentario para realizar el cambio correspondiente, por lo cual se procedió a formular denuncia contra él. redacción