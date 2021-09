Denuncian o perigo dos ecosistemas polo aproveitamento hidroeléctrico das lagoas das Pontes e Meirama

adega. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galica (Adega), denuncia que o aproveitamento hidroeléctrico nas balsas das minas das Pontes e Meirama pon en perigo os ecosistemas fluviais. “A Xunta tramita dous aproveitamentos hidroeléctricos nos “lagos” das Pontes e Meirama. Turbinar o caudal de dúas macrobalsas mineiras amenaza a vida dos ríos e a calidade do subministro, e só pretende seguir a engordar os beneficios das eléctricas”, indica nun comunicado. O vixente Plan Hidrolóxico Galiza-Costa estableceu o punto final para os novos aproveitamentos hidroeléctricos que supuxeran implantar novos obstáculos transversais nos leitos ou que comprometeran a continuidade lonxitudinal fluvial. “Os proxectos de centrais que tramita Augas para os mal chamados “lagos” de Meirama e As Pontes (en realidade balsas mineiras) semella que non precisarán da construción de novas barraxes. Porén, si será preciso construir as tubaxes de presión e as propias centrais augas abaixo a carón dos ríos”, aseguran. Adega indica que a calidade das augas de balsas mineira como estas non son asimilábeis ás dun lago natural, nen sequera ás dun encoro. Presentan en determinadas zonas unha alta acidez e unha importante cantidade de metais pesados. E engade que augas abaixo sitúanse dous espazos naturais protexidos, a ZEC Encoro de Cecebre e o Parque Natural das Fragas do Eume, polo que non se pode pretender que as oscilacións dos caudais polo réxime de turbinado non alteren a dinámica natural dos ríos e dos espazos, ao que engaden que o río Eume e do encoro de Cecebre abastécense tamén unha importante poboación, incluíndo toda a área metropolitana da Coruña. Os ecoloxistas rematan con que “antepoñer os intereses das eléctricas poñendo en risco a salubridade da subministración é algo ao que, como de cotío vemos no Eume, a Xunta xa nos ten acostumado”. ecg