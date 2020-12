Dependencia: Quen vai coidar de Galicia?

Os tempos son chegados. Galicia é ada ano un pouco máis sabia, pero tamén avellenta. Non existe, hoxe por hoxe, relevo xeracional. A proba é unha idade media da poboación que vai camiño do medio século, por riba xa dos 47 anos. Nesta oscuridade da pandemia da covid, que converteu aos maiores, en residencias e fora delas, así como o resto de poboación dependente no meirande colectivo de risco pola COVID-19, nunca tivo tanta relevancia o sector dos coidados e atención ás persoas,

Unha actividade que hoxe emprega a case 40.000 persoas na comunidade galega, que son os encargados de atender ás necesidades de 67.169 galegos e galegas, aínda que a cifra total das persoas que o precisarían supere as cento vinte mil.

Acudimos a Comisións Obreiras, que esta semana ven de presentar un completo estudo, O sistema de atencion á dependencia en Galicia prestacions e emprego. Encargáronse do mesmo Maica Bouza, secretaria de Emprego e Previsión Social; Alfonso García, responsable de residencias da Federación de Sanidade e Carmen Villar, secretaria da Muller da Federación de Construción e Servizos de CCOO.

Coa evolución actual, “na próxima década, seis de cada cen galegos estarán en situación de dependencia”, argumentan desde o sindicato. As catro mil persoas máis por exercicio saen dunha operación moi simple: con datos oficiais, entre 2011 e 2017 houbo un incremento acumulado do 25 % na cifra de dependentes, con 23.620 cando rematou ese periodo. En Galicia, o pasado mes de setembro, había unhas 62.041 prestaciones á dependencia recoñecidas e 5.219 en listas de agarda, segundo as cifras do estudo de Comisións. É o “resultado da lenta posta en marcha da lei e tamén dos recortes iniciados polo PP en 2012”, aseguraba Maica Bouza.

¿Que é o máis importante que reflicte o análise do sindicato, cal é a moralexa? Segundo nos confía a responsable de Previsión Social, “que hai poucas prazas de residencias públicas nunha comunidade autónoma coas segundas pensions máis baixas de España”. De feito, oito de cada dez prazas son privadas, 17.652 dun total de 22.753.e so dúas teñen unha xestión directa polas administracións. Aquí inclúense as residencias de maiores e as adicadas a persoas con discapacidade.

“Esto fai que a xente se teña que quedar na súa casa cun servizo de axuda a domicilio insuficiente”, denuncia Bouza, “e todo sustentado con persoal por horas, mulleres mal pagadas e con moita xornada extra”. Un modelo que xa era malo e que “coa covid estoupou”.

CCOO lembra que o sistema de atención á dependencia tivo unha implantación “lenta, aínda que progresiva”, ata que os recortes que se produciron no ano 2012 “provocaron un retroceso na cantidade e calidade das prestacións e, por conseguinte, nas condicións do emprego”

Advirte o sindicato no estudo que a “lixeira melloría” experimentada desde 2015 “non abondou para recuperar nin a atención nin o emprego de calidade nunha actividade pouco profesionalizada”, salienta Comisións, ao tempo que incide en que se trata dun sector moi feminizado, pois o 90 % son mulleres.

Sinala que a crise provocada pola COVID-19 “sacou á luz” as debilidades do sistema en Galicia, pero tamén “puxo en evidencia” a importancia de coidar as persoas en situación de dependencia.

¿Cal é a demanda desta organización ante esta situación? Co obxectivo de que o servicio de atención á dependencia ofreza “unha calidade óptima que non se está a dar”, tanto para usuarios como profesionais, é necesario poñer en marcha un “plan de choque” que inclúa unha auditoría covid, máis orzamento, recuperar a xestión pública de centros e dotalos de máis prazas, acadar a coordinación sociosanitaria do Sergas e unha redefinición dos centros segundo o grao de dependencia.