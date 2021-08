Desapariciones aún sin resolver

Personas que desaparecen misteriosamente y, aparentemente, sin razón de peso alguna. Suicidio, asesinato o incluso marcha voluntaria son las hipótesis que maneja siempre la policía para investigar los hechos. Casos que se prolongan de manera inevitable en el tiempo, con pistas falsas y sospechosos que no pueden ser incriminados por falta de pruebas.

Parecen casos de película que solo suceden en Hollywood y que tienen siempre como escenario Estados Unidos, pero lo cierto es que en Galicia también existen historias reales de este estilo, algunas de ellas más alejadas en el tiempo, pero otras muy próximas a nuestros días.

Si ya de por sí es duro perder a un familiar o a un amigo por fallecimiento, peor es no saber qué ha sucedido con él, desconociendo dónde está, si sigue con vida o si, por el contrario, ha sido víctima de un asesino que todavía continúa suelto. No poder velarle ni acudir al cementerio a visitarle son las cosas que más pesan sobre la mente de aquellos que le conocen. Impotencia por no poder aclarar lo sucedido y, sobre todo, miedo a que se olvide la causa y termine archivándose el caso para no volver a reabrirse nunca más, perdiéndose entre los papeles de un juzgado y una comisaría policial más preocupada por cosas de actualidad que por resolver un suceso puntual del que ya la opinión pública no se acuerda. Por ello, año tras año se suceden los aniversarios de las grandes desapariciones.