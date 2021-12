“Descubrir vida inteligente en otro planeta podría ser muy frustrante”

La ‘física cuántica’, eso que suena a Matrix, es ya una realidad. “Toda la electrónica moderna, desde portátiles hasta móviles, funciona con principios cuánticos”, asegura José Edelstein, físico del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), perteneciente a la USC. Para él, “desde que se inventó el transistor, incluso antes, existe, pues su funcionamiento es eminentemente cuántico, usando principios de material sólido (silicio, germanio...)”. Estos mismos materiales son con los que luego se fabricarían los famosos ‘chips’.

Esos ‘chips’, que ahora mantienen al mundo revolucionado por su escasez, “no dejan de ser millones de transistores concentrados en un espacio muy pequeño”. Desde la PS5 hasta los coches, todo lo que lleva ‘chips’ usa la mecánica cuántica para funcionar, por lo que, tal y como destaca Edelstein, “hoy casi no hay aplicaciones que no tengan cuántica incorporada”. Ahora bien, no es la cuántica que se esperaría la gente, confiesa el científico, desmintiendo esa idea de que solo serviría para la teletransportación.

¿SERÍAMOS NOSOTROS MISMOS O UNA COPIA? “La posibilidad de la teletransportación también la abre la cuántica”, asegura el físico de la USC, pero es algo “muy complicado y que realmente no creo que ocurra nunca”. “Desde luego, si se crea una máquina para ello, yo no me metería”, se ríe, añadiendo que no lo ve viable ni para objetos. “Las únicas aplicaciones obvias a día de hoy de la teletransportación son a nivel científico, para batir récords de cuán lejos se puede teletransportar un átomo”, pero, “de ahí a teletransportar un objeto macroscópico, como una uva... Es algo de lo que estamos muy lejos; ni siquiera sé si será posible”.

Y es que en el mundo de la física “existen ciertas limitaciones” a la hora de aplicar el concepto del teletransporte. Sobre un átomo, estudiado individualmente, funciona “muy bien”, pero, ¿qué pasará cuando se combine con otros? “Tenemos ideas de lo que puede pasar, pero el control sobre un sistema de muchos átomos no es el mismo que sobre uno solo, y todo parte de aproximaciones”, explica el científico, que afirma que en la actualidad lo máximo conseguido fue teletransportar a un km un átomo individual.

Conseguido esto, surge otra gran pregunta: ¿Cómo sé que el átomo que apareció en ese otro lugar es el mismo que estaba aquí? “Lo que se sabe es que un átomo se destruye aquí y otro se consigue que tenga el mismo estado que tenía este allí; la materia no se crea ni se destruye, se transforma, por lo que en cierto modo se clona el estado de uno en el otro”, dice Edelstein. Entonces, aplicado al ser humano, ¿cómo arriesgarse a meter la mente, lo que nos hace tan singulares, en una máquina así? ¿Seríamos nosotros o una copia?

estamos TAN LEJOS QUE DEBEMOS HACERNOS A LA IDEA DE ESTAR SOLOS. Cuando se habla de la vida en otros planetas, Edelstein parte de que la vida no solo se basa en seres humanos o mamíferos. Pudo haber existido vida en Marte. “A finales del siglo XX se tenía el convencimiento de que no, pero de diez años a esta parte empezó a dudarse, porque se descubrió que había agua, algo fundamental para la vida”, recuerda el físico. Además, “está localizado mejor que la Tierra dentro de la zona habitable, a una distancia del Sol que hace que puede albergar agua líquida e incluso atmósfera, en estos momentos muy tenue, porque la perdió en algún proceso del pasado”.

Precisamente, trata de estudiarse bien cómo fue ese proceso por si pudiese ser un preludio de lo que le puede suceder a la Tierra. “El Sol emite partículas cada cierto tiempo en forma de erupciones, y es tan grande que uno de sus eructos puede ser del tamaño de la Tierra, por lo que se especula que un evento de ese tipo pudo llevarse por delante el grueso de la atmósfera de Marte”, explica Edelstein, que evidencia que en un pasado sí pudo existir esa capa protectora que protegiese de radiación y mutaciones a seres vivos.

MIRAR AL CIELO ES SINÓNIMO DE MIRAR AL PASADO. La única realidad es que hoy ya no. Pero, ¿qué hay de otros planetas, en otras estrellas y galaxias? “Carlos Briones, astrobiólogo, decía: ‘quizá no estemos solos, sino lejos’, una frase muy compleja que encierra una gran verdad”. “No sé si hay vida en otros planetas, pero sí que la estrella más cercana está a cuatro años luz, Alpha Centauri”, indica el experto. Entonces sería difícil, aunque “hubiese desarrollado una tecnología para comunicarse con nosotros”.

Aún así, “pudiendo haber habido una civilización maravillosa en Alpha Centauri, pudo ser hace millones de años y estar ya extinta”, explica. De hecho, el ser humano cuando desde la Tierra mira al cielo “siempre está viendo el pasado”, no el presente. Por lo que incluso viendo esa civilización puede ser que en el presente ya ni exista. “Es fácil de entender, pero difícil de asimilar”, concluye.

¿Y por qué no podemos ver el presente del cielo? “Porque la luz viaja muy rápido, tanto que si la Tierra mide 15.000 km de un extremo a otro, tarda solo una fracción de segundo en atravesarla”, pero el universo “es enorme”, por lo que, por poco que tarde, es más. En concreto, de la Tierra al Sol tarda 8 minutos. “La siguiente estrella está 170.000 veces más lejos”, asegura. De este modo, si Alpha Centauri está a cuatro años luz, estamos diciendo que la luz (y, por tanto, lo que allí sucede), tarda cuatro años en llegar a nosotros.

“Por eso, aunque sea frustrante, si mañana nos llega un mensaje, aunque lo entendamos perfectamente, desde allí, que diga: ‘Hola, ¿hay alguien ahí? Queremos alertarle de un peligro’, para responder ‘sí, estamos aquí, ¿qué pasa?’, ya se tardaría más de 8 años”, ejemplifica el experto. El cosmos es tan basto y las distancias son tan lejanas entre lugares que para Edelstein estaría bien acostumbrarse a la idea de que estamos solos.

PARA VIAJAR A MILLONES DE AÑOS LUZ, NO NECESARIAMENTE HAY QUE MORIR POR EL CAMINO. Pero, con el avance actual de la tecnología, ¿podrían llegar a acortarse distancias si se desarrollan cohetes más rápidos? “No hay nada que vaya más rápido que la luz si Einstein tiene razón, por lo que, como poco, son cuatro años los que tardaríamos en llegar a la estrella más cercana; pero, con una nave viajando a velocidades factibles y con el combustible que podemos darle, probablemente se tardarían miles de años”, asegura Edelstein.

Por tanto, ¿la persona moriría por el camino? No, necesariamente. “Esto es algo muy chocante, pero que la teoría de la relatividad explica muy bien: si uno fuese capaz de ir al centro de la Galaxia, a 28.000 años luz, en un cohete capaz de mantener permanentemente una aceleración de 9,8 metros por segundo (la gravedad terrestre), algo que probablemente sea imposible, iría parada, como si estuviese en la Tierra, y llegaría al centro como si por ella hubiesen pasado más o menos 20 años, habiendo transcurrido en la Tierra miles”.

VIDA CONSCIENTE, PERO SIN UN CONTENEDOR. Además, abriendo la posibilidad a vida en otros cuerpos flotando por el cosmos que no fuesen planetas vinculados a una estrella, algo difícil por no tener fuente de calor ni órbita, tendría que tratarse de una forma de vida mucho más compleja. “La gente que trabaja en esto piensa ya en esas posibilidades, pero hay argumentos para descartarlas”, explica. Parte de que “nuestra vida está hecha, básicamente, de carbono, que es nuestro ladrillo, lo que forma el contenedor de la esencia, por lo que para que haya vida lo mínimo es que tenga una frontera entre el individuo y el resto”.

Ahora bien, concede que sí hubo autores de ciencia ficción, como Phillip K. Dick, que en una novela “se imaginó vida en una forma parecida a una humareda, como si se tratase de un conjunto de partículas de polvo disperso pero que de algún modo tienen interrelación entre sí e incluso conciencia”.

UNIVERSO PLANO E INFINITO. “El universo que hoy entendemos de manera bastante buena es aparentemente infinito y plano”, resume el científico de la USC. El 25 de noviembre de 1915, Einstein presentaba la teoría de la relatividad general, que decía que “a grandes escalas, si el universo se parece en unas partes a otras, si la materia está repartida y no concentrada dejando huecos vacíos, cosa que parece ser así, su comportamiento sería como el de una gran sábana en la estrellas y galaxias están apoyadas deformándola”.

Y si el universo luce igual en todas las direcciones, solo hay tres posibilidades: que sea plano, con ejes perpendiculares; que sea una esfera, lo que significaría que parándose en cualquier punto, sin una referencia, será imposible saber dónde se está, porque el horizonte avanza con el movimiento de la persona; o una tercera posibilidad, compleja. “Hoy sabemos con bastante certeza, aunque todavía hay voces discordantes, que el universo es plano (al 99 %) en grandes escalas”, concluye el experto. Y siendo plano, es infinito, si no tendría que tener un borde.

LA PREGUNTA PARA UN CIENTÍFICO ES: ¿PARA QUÉ NECESITAMOS A DIOS? El universo tiene, aproximadamente, 13.770 millones de años (con un margen de error de 40 millones), y esto se sabe porque la luz no pudo haber viajado a más que cierta distancia. Teniendo en cuenta esto, surgen grandes preguntas existenciales: ¿qué había antes? ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué hay después? Para muchos, la respuesta es Dios. “Demostrar que algo no existe es imposible”, explica Edelstein, que, añade que “el punto para un científico es: ¿Para qué necesitamos a Dios?”.

“Entiendo la dimensión de la gente que lo necesita porque la vida es angustiante, y no tengo nada que decirles ni quiero discutir con ellos, ¿para qué negárselo si les hace bien?, lo que pasa es que muchas van un paso más allá y dicen que Dios puede cambiar las cosas, y tú les dices que hay leyes en la Ciencia, pero no lo aceptan”, se plantea. Lo que sucede, en su opinión, es que siempre que algo no tiene explicación por la Ciencia, se pone detrás a Dios. “Es una mala estrategia, porque seguramente en unos años eso pueda ser explicado, y entonces van a tener que mudar a Dios a un lugar más recóndito”. Esto podría pasar con esas preguntas existenciales.