Desde el punto de vista científico

Decía Fray Antonio de Guevara (1480-1545) que “no hay cosa en esta vida más cierta que ser todas las cosas inciertas” (Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, p. 38). Como gallegos nos resulta fácil identificarnos con la forma de pensar de quien no por casualidad fue obispo de Mondoñedo, pero es que esta idea sigue estando en vigor, y es de gran interés para comprender esa corte que es el mundo académico. Lo es porque plasma la que debe ser la actitud natural del científico: el escepticismo, y además porque el contraste en que se basa ese libro, la corte y la aldea, lo artificial y la natural, es clave para comprender en qué se ha convertido nuestra sociedad en los campos de la política, la comunicación y la enseñanza e investigación.

Se publican cada año en el mundo más de tres millones de artículos científicos en unas revistas, casi todas digitales, que son uno de los grandes negocios de nuestro tiempo. Si tenemos en cuenta ese número y el de los miembros de las sociedades científicas, veremos cómo millones de autores están publicando continuamente en un inmenso océano editorial en el que la labor de un investigador se desvanece entre su superficie y sus abismales profundidades.

En la investigación cada uno sabe un poquito de un campo muy pequeñito, y como cada vez se sabe más, lo que uno puede aportar es cada vez menos importante, ya que se disuelve entre el número de trabajos de cada campo que se publican semana tras semana. Como esto es así, la actitud natural del científico debería ser, además del escepticismo, la humildad. Todos debemos reconocer que no somos más que un minúsculo diente de un gigantesco engranaje, y que, en el fondo, estamos tan manipulados como el protagonista de la película de Chales Chaplin Tiempos modernos. Es verdad que somos muy pequeños, pero hay algo que nos hace grandes y es el pertenecer a una comunidad, la comunidad del conocimiento, que existía antes de que nosotros naciésemos y seguirá existiendo tras nuestra desaparición. En la Edad Media cuando un autor acababa su obra solía decir: finis operae, sed non finis laborandi. Es decir, que ese trabajo que acabo de hacer es solo parte de una cadena. Cada autor se consideraba solo un enano que vivía a hombros de un gigante, y pensaba que si veía más lejos que él solo era porque estaba encima, por haber nacido después. Los académicos se movían por sus dos pasiones, que son la vanidad y la avaricia, pero pensaban que debían estar subordinados al grupo al que pertenecían y por eso se utilizaba a veces como lema el de los navegantes de Paris que decía: navigare necesse est, vivere non est necesse, o lo que es lo mismo, nuestra misión en la vida es más importante que nuestra vida, porque es la que le da sentido.

Cuando aún existían las comunidades académicas, definidas por sus valores propios, sus miembros se movían impulsados por la curiosidad, que les llevaba a querer aprender siempre. Esa curiosidad no solo era el motor de su investigación, sino toda una actitud vital que les hacía hablar con sus colegas desinteresadamente, leer libros y artículos que no eran de su especialidad, intercambiar ideas y reunirse no solo formalmente, sino también informalmente en seminarios con el fin de enriquecerse con el conocimiento de los demás, y sin necesidad de estar siempre haciendo méritos. Esa comunicación era lo que permitía crear un sustrato en el que podían nacer ideas innovadoras, que pudiesen traspasar los límites cada vez más estrechos de los campos de las investigaciones concretas, que cada vez más nos hacen caminar sin parar como jumentos con orejeras en pos de una zanahoria siempre inalcanzable.

Estas comunidades académicas prácticamente ya no existen como tales porque la presión sobre los investigadores es enorme, porque se está proletarizando su trabajo, gracias a la masificación y a la pérdida de capacidad adquisitiva. Y sobre todo porque la desaparición de la comunidad académica ha ido a la par de la pérdida de capacidad organizativa para defender de verdad los intereses de los profesores e investigadores. Los académicos han dejado de lado su solidaridad intelectual, pero también su solidaridad laboral. El trabajo investigador es un trabajo asalariado, y en él los intereses de los trabajadores y empresarios son antagónicos. Los trabajadores quieren ganar más y los empresarios ahorrar gastos de todo tipo. Si pueden escoger entre un número cada vez mayor de investigadores altamente cualificados en cualquier gran potencia industrial del mundo, intentarán que bajen los salarios, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Si se da el caso, como ahora ocurre, de que siempre hay un científico dispuesto a trabajar con un menor sueldo, las leyes del mercado y la propia actitud insolidaria de los investigadores acabará por convertirlos en enterradores de sí mismos. Cada vez serán más prescindibles e intercambiables por personas jóvenes, quizás mejor formadas, pero casi seguro que dispuestas a aguantar más y promocionarse a costa de los demás.

En un mundo académico en el que lA lectura ha desaparecido, y en el que todo esfuerzo intelectual solo se hace en pos de un rendimiento inmediato, proliferan cada vez más los profesores e investigadores profundamente incultos que creen que pueden hablar de todo y piensan que todo lo que hay que saber ya se sabe. No se trata de que los científicos no lean literatura, porque también en el mundo de las humanidades se ha dejado de leer y se ha perdido la pasión por el conocimiento; se trata de que la ignorancia se extiende como una mancha de aceite entre matemáticos, físicos, químicos, médicos e ingenieros. No ignoran su especialidad, claro está, pero sí todas lo demás, sí todo lo que no les es rentable para publicar más artículos hechos con el mismo formato, para que puedan ser aceptados en sus revistas, por sus colegas, en sus asociaciones y en sus congresos.

Cuando existía la curiosidad era posible el diálogo, porque la gente siempre estaba dispuesta a aprender y a escuchar a los demás. Ahora la curiosidad ha desaparecido, pero no la vanidad y la avaricia, y eso ha dado a luz a un tipo de personajes paradójicos, pues siendo humildes artesanos y meros peones, creen que pueden tener una visión de conjunto, del conjunto de todo lo que no saben. Y por eso a veces resulta ridículo este personaje al que llamaremos Homo novus academicus (HNA), pues ellos gustan de clasificarse siempre con siglas.

Dice el HNA, cuando va a hablar de algo intentando sentar cátedra sobre temas de los que no sabe, por ejemplo cómo se debe investigar, cómo hay que financiar la universidad, cómo se debe llegar a ser profesor. “Bueno yo de eso no sé, pero en mi revista es así...”. “Eso no es así porque en los congresos internacionales a los que yo voy...”. “En la universidad de Equislandia (donde él estuvo) eso se hace así, y no como aquí...”. Esta manera de hablar es la positiva, o afirmativa, porque el HNA quiere dar ideas sacadas de contexto para mejorar las cosas, y lo hace de buena voluntad.

Por el contrario, cuando pasa al modo negativo, lo único que sabe utilizar es el desprecio. Entonces dirá de un campo que no conoce: “Eso no sirve para nada”. O “a eso habría que quitarle la financiación”. “Esa carrera habría que suprimirla”, pudiendo deslizarse por la cuesta abajo de su ignorancia y pasar a utilizar expresiones, como “menuda chorrada que investigas”, “no entiendo cómo se le puede pagar a nadie para que lea libros”, “los libros no valen para nada”, o “eso son novelitas”.

Sin embargo, los HNA forman una nueva comunidad, que como todas se caracteriza por tener unos valores e intereses, sobre todo intereses, en común. El lenguaje en el que se entienden tiene un vocabulario, en el que todas las palabras designan diferentes clases de méritos. Esas palabras no forman frases con las reglas de las sintaxis, sino que solo se suman, restan, multiplican y dividen, que es a lo que se dedican cuando no trabajan, para publicar y convertir en méritos todo lo que hacen. Utilizando esas palabras y las cuatro reglas de la aritmética es como regulan sus movimientos en el tablero académico en el que solo son peones de ajedrez. Como peones que son no pueden entender la partida sino solo moverse cuando la mano los mueve. Y como no la entienden, porque para eso tendrían que estudiar las reglas del juego antes de empezar a jugar, viven en una ilusión: la de que son fundamentales y que deben ser reconocidos de la única manera que son capaces de entender, sumando méritos para tener más dinero y pidiendo más dinero para tener más méritos. Y es así como, traduciéndolo todo a su lenguaje, “hablan desde el punto de vista científico”.