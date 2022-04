Desencuentro económico de Sánchez y Feijóo, que retoman el diálogo sobre el Poder Judicial

Madrid. EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han abierto un nuevo tiempo con predisposición al acuerdo tras una reunión de tres horas en la que han chocado en política económica y han pactado retomar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Feijóo ha sido recibido por Sánchez cinco días después de tomar las riendas del PP en sustitución de Pablo Casado en un encuentro que ha terminado sin acuerdos concretos y ha sido “cordial” según ambas partes; “fructífera” a juicio del Ejecutivo, pero “mucho menos fructífera” de lo que esperaba Feijóo, que ha reprochado la falta de rebajas fiscales. Al encuentro el Ejecutivo llevaba once propuestas, desde acordar la respuesta a la guerra a desbloquear la renovación del poder judicial, mientras que Feijóo había anunciado previamente que pediría la rebaja del IRPF como fórmula para dar liquidez a las familias ante el incremento de los precios.

En una rueda de prensa en Moncloa tras la reunión de más de tres horas con Sánchez, Feijóo ha indicado que no se ha conseguido acordar ninguna medida adicional para paliar la situación de crisis económica, más allá del decreto ya aprobado por el Gobierno. También ha criticado que la reunión se haya celebrado sin un orden del día conocido o, al menos, una mínima documentación que hubiera permitido concretar los asuntos a tratar y allanar posibles acuerdos.

CHOQUE EN LO ECONÓMICO. En las recetas económicas no han logrado entenderse. Feijóo ha reclamado una bajada del IRPF “selectiva y temporal”, reducir el IVA de la luz, del 10% al 4%, el mismo gravamen que plantea para el gas, pero no ha logrado convencer a Sánchez, a quien enviará una propuesta detallada. El líder del PP, que ha lamentado no poder dar buenas noticias a las familias, ha acusado a Sánchez de no estar dispuesto a modificar el paquete de medidas ante la guerra y ha advertido de que “si el Gobierno quiere seguir solo, seguirá solo” porque no ve “posible” apoyarlo como está, aunque no ha concretado si ello se traduce en una abstención o un voto en contra.

Ha alertado el líder del PP de que la política económica del Gobierno “falla en el diagnóstico, las previsiones y en las decisiones” porque la guerra ha “convertido en alarmante” una situación “ya preocupante” y considerarlo un problema coyuntural es un error “reincidente” que ya se cometió en 2010 al negar la crisis económica global. Pese a estos reproches, y preguntado por si se fía del presidente, Feijóo ha dicho que pone el “contador a cero” con Sánchez, aunque ha aludido al pacto de rebaja fiscal en la Conferencia de Presidentes incumplido por el Gobierno, que sin embargo sí está abierto a estudiar la propuesta de la gestión directa de 5.000 millones de euros en fondos europeos, aunque pone en duda la viabilidad.

Aunque tiene “mayoría suficiente” para su convalidación, el Gobierno ha pedido que el PP no se oponga al plan ante la guerra, un acuerdo de país, por no contener una rebaja del IRPF, como ya se apartaron en época de Casado de la reforma laboral. “Una propuesta deja de ser una propuesta para ser una imposición si se deriva en que si no aceptas mi medida lo rechazo todo”, ha afirmado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa, acerca de un real decreto “abierto al diálogo” que el Gobierno espera no tener que prorrogar. Como están en un “tiempo nuevo” esperan que el PP “reconsidere su posición”.

CONVERSACIONES PARA RENOVAR EL CGPJ. En la nueva etapa entre el Gobierno y la oposición, el PP se ha mostrado dispuesto a retomar “hoy mismo” las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años, el Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Carta Magna y el desbloqueo de la supresión del voto rogado para residentes en el extranjero. Feijóo sigue abogando por un cambio en la fórmula de elección del CGPJ para que sean escogidos los perfiles “más adecuados, independientes y respetados en la carrera judicial”, pero a diferencia de su predecesor no lo ha establecido como una línea roja. En la agenda del Gobierno no figura esa reforma y el Ejecutivo insiste en que el mandato constitucional es renovar el órgano. Ambos se emplazan a retomar conversaciones, aunque el Ejecutivo quiere lograr un pacto antes del 12 de junio.

REPROCHES POR EL GIRO DEL SÁHARA. En el encuentro, previo al que este jueves mantiene Sánchez con el rey marroquí, Mohamed VI, Feijóo ha reprochado el giro de España respecto al Sáhara Occidental, que considera “inadmisible” por haber roto en la “forma y el fondo” cuarenta y cinco años de consenso. Pese a estas críticas, el líder del PP se ha comprometido a ser “respetuoso” con la política exterior del Gobierno y a no boicotearla y ha afirmado que Sánchez se ha comprometido a que una situación así “no volverá a repetirse” y a partir de ahora le mantendrá informado sobre “cualquier evento importante”.

El Gobierno, que ha visto como todo el Congreso y parte de la solución enmienda su postura respecto al Sáhara, ha asegurado sobre Marruecos que persigue el interés general.

El Ejecutivo ha destacado otros temas abordados en la reunión, como la necesidad de que Feijóo reafirme su compromiso en la lucha contra la violencia de género y aclare que no está de lado de los “eufemismos” de Vox, la preocupación de Sánchez ante el avance de la “ultraderecha” en el contexto internacional o la necesidad de que el PP vuelva al pacto antitransfuguismo. En todo caso, ambas partes se han mostrado partidarias de mantener el diálogo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y dejar atrás una etapa donde, en palabras del Ejecutivo, “lo extraordinario es que estas reuniones no se produjeran”.