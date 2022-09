Detenido un joven por amenazar e irrumpir en casa de su madre, de la que tiene una orden de alejamiento

Vigo. Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un joven, R.J.C.G. de 23 años, por amenazar de muerte a varios familiares, entre ellos a su madre, a la que tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros.

La detención se llevó a cabo el miércoles en la calle Estorniño después de que, sobre la una de la tarde, una mujer requiriese su intervención porque un sobrino suyo había amenazado de muerte a varios miembros de su familia. Los agentes, con la descripción del joven, comenzaron su búsqueda, proceso durante el cual recibió una segunda llamada la Policía, en esta ocasión porque el ahora detenido había accedido al patio interior de la vivienda de su madre. Los agentes acudieron y vieron la silueta del ahora detenido en el interior del patio de la vivienda. Se identificaron y pidieron al joven que saliese, lo cual hizo a los pocos minutos mostrando “un elevado estado de agresividad” y profiriendo amenazas de muerte tanto hacia sus familiares como hacia los agentes. El joven llevaba una cadena de metal colocada en forma de puño americano, que mostró en varias ocasiones de forma amenazante a los funcionarios. Tras comprobar que tenía una orden de alejamiento, fue detenido como autor de un delito de quebrantamiento de condena.

No fue el único episodio de esta naturaleza que tuvo que atender el miércoles la Policía, ya que horas después, a las 21.30 de la noche, una mujer solicitaba telefónicamente su intervención porque su ex pareja, a la que le consta orden de alejamiento, se había personado en su domicilio en la calle Antón Beiras y había comenzado a gritarle. Los agentes localizaron al ahora detenido, vecino de Vigo de 35 años de edad, quien reconoció que es conocedor de que tiene una orden de alejamiento en vigor de su ex pareja, tras lo cual fue detenido y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de otro delito de quebrantamiento de condena. EFE