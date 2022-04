Detido por homicidio imprudente o condutor da embarcación que golpeou ao oftalmólogo en Sanxenxo

PONTEVEDRA. EUROPA PRESS. Axentes da Garda Civil detiveron por homicidio imprudente a un veciño do municipio de Sanxenxo (Pontevedra) de 36 anos de idade que conducía a embarcación que o pasado venres supostamente golpeou na praia de Silgar a un bañista, o oftalmólogo coruñés José Manuel Tábara, que faleceu no incidente. Fontes da Garda Civil indicaron que na mañá deste mércores foi detido un veciño de Sanxenxo de 36 anos por homicidio por imprudencia. O home quedou en liberdade en sede policial tras ser chamado a declarar, á espera de ser citado no xulgado de Cambados que instrúe a causa. Fontes consultadas explicaron que o home investigado por homicidio por imprudencia quedou en liberdade á espera de comparecer no xulgado cando sexa citado porque carece de antecedentes. O Xulgado de Instrución Número 3 de Cambados (Pontevedra), en funcións de garda, recibiu xa un primeiro ateigado no que se dá conta do falecemento deste bañista tras ser supostamente golpeado por unha embarcación na Praia de Silgar do municipio pontevedrés de Sanxenxo o pasado venres. Ata a data, ademais, a Garda Civil tomou declaración a testemuñas e realizou informes en relación á morte deste bañista, un oftalmólogo da Coruña de 59 anos.

FEITOS. O bañista falecido, de 59 anos de idade, morreu tras ser golpeado supostamente por unha embarcación mentres nadaba no mar. Os feitos sucederon pasadas as 18,00 horas do pasado venres. Varias persoas particulares alertaron ao 112 Galicia do suceso e, en base á información facilitada polo Concello, o falecido, veciño da Coruña, nadaba con outra persona e unha embarcación que non os viu, arroiouno. O seu compañeiro resultou ileso. Por parte do 112 púxose a situación en coñecemento de Salvamento Marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia, que mobilizou o helicóptero 'Pesca I'. Ademais, requiriuse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil e do GES de Sanxenxo. Unha embarcación particular recolleu á persona arroiada e trasladouna ao porto de Sanxenxo, onde os servizos médicos desprazados só puideron confirmar o seu falecemento.