En la película Casablanca, (Michael Curtiz, 1942) el protagonista, que interpreta Humphrey Bogart, pronuncia una frase que hoy nos haría reír (o llorar): “De todos los restaurantes de todas las ciudades en todo el mundo, ella tenía que entrar en el mío”. Dada la coyuntura actual, difícilmente imaginaríamos a Ingrid Bergman entrando en un restaurante (al menos, en una ciudad gallega).

Pero, en el guion del film, la anécdota sirve para advertir al espectador de una posible incoherencia interna del argumento, suavizando así su eventual rechazo ante un manejo impuesto de la causalidad en la narración. O, más breve, la irrupción de un “Deus ex machina” que, desde la tragedia griega (Euménides, Filoctetes y, sobre todo, Eurípides) se convirtió en un recurso común, al introducir un actor con una grúa (“machina”, en latín) representando a un dios que aparecía de repente para resolver la situación creada en la trama.

Este recurso al intervencionismo divino no siempre ha sido visto con buenos ojos y, de hecho, ya fue criticado por Aristóteles en su Poética, donde afirmaba, al analizar la tragedia, que “las soluciones de las dificultades han de seguirse naturalmente de la misma fábula, y no como en la Medea por tramoya”. Sirva esta reflexión inicial, como marco para el asunto de hoy: la OPA del fondo australiano IFM a la empresa española Naturgy que, como se recordará, fue a su vez precisamente resultado de otra OPA, la de Gas Natural sobre la gallega Fenosa.

Caso que no sería noticia de no ser por la velada intención del gobierno de malograr los planes de IFM, lo que ha provocado la caída de cotización en Bolsa de Naturgy, al momento de escribir estas líneas.

Obviamente, un asunto con tal aparente nivel de complejidad quizás requeriría de mucho mayor espacio que este tan amablemente cedido por EL CORREO GALLEGO estante, puede que, destacando un par de detalles, quienes nos lean lleguen a formarse una opinión lo bastante sólida sobre él, que es de lo que se trata aquí. Para ello, conviene primero aclarar lo que es una OPA, acrónimo correspondiente a las siglas de Oferta Pública de Adquisición.

Es decir, un inversor se ofrece a comprar un porcentaje significativo de las acciones de una sociedad que cotiza en Bolsa. Por tanto, la OPA se dirige a los accionistas quienes, si el precio les convence, en principio, podrán decidir si venden sus acciones. Es un mecanismo de concentración empresarial de carácter alternativo a otros, como las fusiones. En realidad, las bases son sencillas.

La complicación de esta concreta OPA nace de una circunstancia que, en realidad, es de índole política: se trata de una OPA transfronteriza, dado que la oferta procede de un fondo extranjero –y de fuera de la U.E.– que pretende hacerse con una empresa española. Naturgy se considera una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España que, junto a Endesa e Iberdrola, dominan en torno al 90 % del mercado eléctrico nacional, constituyendo, en principio, un oligopolio estratégico. En suma, de prosperar la OPA, Naturgy quedaría “en manos extranjeras”. De aquí deriva, en esencia, la intención anunciada por el gobierno de cara a ejercer una suerte de “acción de oro” que frustraría la operación; amparándose para ello en una normativa aprobada durante el confinamiento y que procede, eso sí, de una regulación europea previa, ante el fantasma de una invasión económica china de Europa (algo hablamos ya de esto en la columna “El jarrón chino”, de 30 de agosto de 2020).

Ya hemos tratado también el tránsito desde el “capitalismo de accionistas” al “capitalismo de parte interesada”. Ciertamente, una tiranía del accionariado empresarial puede condicionar seriamente las decisiones del consejo de administración de una compañía, cuya gestión puede verse en entredicho de no satisfacer las exigencias de aquéllos. De ahí, el interés en garantizar un compromiso con su entorno por parte de semejante gigante energético. Ahora bien, pensando en el pequeño accionariado, una OPA puede llegar a ser su único medio de salvación ante una gestión deficiente de los administradores. De hecho, aunque la OPA se dirige a los accionistas, donde suele encontrar hostilidad es –gobiernos aparte– frente al consejo de administración de la sociedad, dado el riesgo de poder ser removido por el nuevo dueño.

Por lo expuesto, aun valorando argumentos tanto en pro como en contra, cabe recordar que, en la fábula de la economía de mercado, el origen “nacional” de una empresa (además, privada) no siempre es sinónimo de su eficiente gestión que, al final, es lo que le lleva a obtener buenos resultados, manteniendo al alza el precio de las acciones, con la consiguiente satisfacción de los accionistas, que son quienes invirtieron en ella su dinero.

No obstante, en la escena final del Tartufo, un agente compasivo que todo lo ve salva “Deus ex machina” a los protagonistas ante un destino infausto. Es el Rey Luis XIV, precisamente, el mismo en cuyas manos estaba la carrera y el sustento de Molière. Tunc et nunc, toda buena historia depende de la habilidad del narrador. Habrá que esperar y ver cómo nos lo cuentan. “The fundamental things apply / as time goes by”.