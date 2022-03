Día 4 de paro: 400 escoltas policiales a transporte, destrucción de pescado y desabastecimientos

SANTIAGO. EP. Los problemas por el paro del transporte se recrudecen en Galicia en la cuarta jornada, en la que se ha comenzado a tirar pescado ante la imposibilidad de poder transportarlo, con pérdidas millonarias en los principales puertos. Además del anuncio de la industria de no recoger la leche a ganaderos, diferentes sectores ya notan el impacto, la construcción alerta de que no podrá seguir con las obras desde este viernes, hay falta de materiales en la metalurgia y la conserva asegura que se ve obligada a "parar progresivamente" su producción. Por su parte, el riesgo de desabastecimiento se acentúa en varios productos, empresas de agua mineral avisan de ceses de la producción.

Mientras, continúan los piquetes en carreteras como la entrada a Galicia en Pedrafita, así como en O Corgo (Lugo), al igual que puertos como el de A Coruña. La asociación Apetamcor ha convocado este jueves una marcha por Ourense hasta la Subdelegación del Gobierno.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha anunciado que se va a "reforzar la presencia policial", de forma que ya "son más de 2.000 agentes" actuando en Galicia y se realizan "400 acompañamientos a diferentes transportista", puesto que las empresas "están solicitando esa ayuda". "No vamos a tolerar que se produzca lo que estamos viendo estos días de coacción a los que sí quieren trabajar", sentencia. Precisamente, Miñones ha censurado que el paro "minoritario" está "actuando de forma violenta y con coacción". "Hay que lanzar un mensaje de que no se pueden afectar los servicios esenciales como se están afectando ahora mismo", afirma. "Cualquiera tiene derecho a parar, pero no impedir que otros trabajen", deja claro.

DESTRUCCIÓN DE PESCADO Y PÉRDIDAS EN PUERTOS. El presidente de los armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha informado de que este jueves se ha tenido que destruir pescado de "gran valor" procedente de capturas en Irlanda porque "se sabotearon los camiones". Llega el producto a las lonjas, pero "no hay subasta porque están parados los transportistas" al desplazarlos a centros logísticos, lo que "significa la destrucción de producto". Remarca que esto produce una "aceleración de parada de la flota", especialmente de cerco y Gran Sol en principales puertos, tales como A Coruña, Vigo, Burela y Celeiro. "Es inasumible salir a pescar a un euro el litro", pero ahora se suma la "huelga salvaje del transporte" que está actuando de "manera violenta". Explica que no hay tanto problema a la hora de cargar en puertos, sino a mitad de camino en zonas como Benavente o frontera con Portugal. De hecho, varias empresas estudian presentar querellas criminales.

Ante esta situación, el responsable de ARVI reclama ayudas para la flota, pues ya hay peticiones de desguace para pesqueros de Gran Sol. Exige a administraciones "medidas inmediatas" porque si no, se va a "cronificar" el problema. Cifra en unos 2 millones de euros al día las pérdidas asociada al sector pesquero en Vigo. Lo mismo ocurre con el sector conservero. El grupo Calvo ha decidido cesar la actividad de forma temporal en su sede central, situada en el municipio coruñés de Carballo, a partir del próximo lunes, 21 de marzo, según explican fuentes de la empresa a Europa Press. Cuenta con 521 empleados en esta planta, según datos de la memoria de 2020.

El presidente de la lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, destaca que la actividad está al 10% de lo habitual, lo que es "insostenible", ya que solo se llega al mercado local y a algunos compradores al por menor, "pero se impide sacar el pescado al resto de puertos". En declaraciones a Europa Press, Corrás relata que "se está parando muchísimo la actividad", ya que "las cámaras están llenas" de pescado, los barcos de Gran Sol "tienen que venir a descargar sus capturas porque tienen las bodegas llenas, pero no saben que hacer, porque si al final vienes, pero no lo puedes vender...".

Cifra en más de un millón de euros las pérdidas en el puerto de A Coruña durante esta semana. Estos días se facturan unos 300.000 euros, mientras lo habitual en una semana está entre "el millón o millón y medio de euros" de primera venta. Los piquetes "llevan ahí todos los días" en el puerto coruñés, mientras los transportistas que no secundan la huelga "tampoco se atreven". "Aquí lo que se necesita es que la administración se sienten con los que se tienen que sentar, que son los que están provocando esta paralización que está cogiendo un cariz muy malo", lamenta. Además, hay "poco comprador" con la huelga, ya que "no se atreven a venir", a la vez que "casi toda la flota está amarrada", por lo que "hay poco pescado", sobre todo de litoral y bajura. En Vigo, esta madrugada hubo menos gente y menos pescado del habitual, sobre todo en el mercado.En total, se subastaron 100 toneladas, 90 de ellas en Lonja (primera venta) y 10 en el mercado (segunda venta).

DESABASTECIMIENTOS. Los desabastecimientos que se producen de materias primas en el sector primario, la construcción o el sector de la conserva se extiende a otros productos. Así, la Asociación Galega de Empresas de Envasado de Auga Mineral Natural (Agamin) alerta de "problemas" en ese abastecimiento. En un comunicado, llaman la atención sobre que las plantas envasadoras "están al límite" de su capacidad de almacenamiento, sin suministro de materias prima y "cerca de suspender su actividad por no poder dar salida a su producción". Agamin está integrada por seis empresas de agua mineral: Cabreiroá, Augas de Sousa, Fontecelta, Agua Sana, Sanxinés y Aguas de Cospeito. Cuentan con 250 puestos de trabajo directos y 300 indirectos. Esta entidad advierte de que, "ante la gravedad de la situación, podrían verse obligados a poner en marcha procedimientos de ERTE.

El vicepresidente de Tradime --una de las organizaciones que alientan la huelga de transportistas--, José Fernández, se refiere a la posibilidad de "desabastecimiento" de diferentes mercancías. "Por la zona de Lugo tenemos prácticamente la totalidad del sector parado y hay varios puntos con vehículos retenidos, en Vilalba y en Nadela", señala. "La situación está como estos días atrás, desde que se inició el paro el pasado lunes, donde la actividad es nula o prácticamente nula". El vicepresidente de Tradime ha reconocido "alguna incidencia" aunque "la mayoría de la gente entiende la situación y se detiene cuando son informados por los piquetes". "Paran para evitar males mayores", asegura. En este escenario, la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) ha hecho un llamamiento a "una práctica responsable y racional" de los consumidores en sus compras para evitar que se "agraven las situaciones de falta de abastecimiento que ya se están dando en distintos establecimientos". Urge a un acuerdo entre representantes del sector del transporte y las administraciones.

FALTA DE MERCANCÍA EN EL COMERCIO. Esta problemática comienza a generalizarse a más sectores, tal es el caso del comercio. La Federación Galega de Comercio sostiene que se "está ya sufriendo las consecuencias de la huelga de transportes por carretera al no poder recibir mercancía", lo que "está afectando a sus ventas". Advierte de que el comercio de proximidad padece falta de "productos y repuestos" para "poder realizar con normalidad su actividad, satisfacer la demanda de sus clientes o responder a los compromisos adquiridos con los mismos". "Si la situación se alarga, las consecuencias pueden ser nefastas para muchosempresarios del comercio gallego", augura la Federación.

EL LÁCTEO, EN PELIGRO, RECLAMA RESPONSABILIDAD. La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) ha reclamado “responsabilidad” para no paralizar la actividad del sector lácteo “en un momento tan sensible como el actual”, en el que el desabastecimiento de leche y lácteos se está notando ya en los lineales a causa del bloqueo del transporte. En concreto, advierte que la recogida de la leche en las granjas, el envasado, la transformación de productos lácteos y la distribución a los supermercados corre peligro, por lo que llama al diálogo y a la responsabilidad para encontrar una salida al conflicto. “El sector lácteo comparte el impacto por la subida imparable del combustible y el respeto al derecho a la huelga pero llama a la responsabilidad de todos para no paralizar el sector lácteo ni provocar su colapso”, ha afirmado.

Según la organización, los efectos del paro del transportes y el bloqueo de carreteras ya está teniendo efectos “muy negativos” en el lácteo. “La interrupción en la circulación de camiones está poniendo en peligro el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados”, señala la Inlac, que precisa la leche es un alimento muy perecedero que necesita ser recogido y tratado diariamente, actividades que se están viendo seriamente afectadas. “Por un lado, los camiones con piensos de alimentación para el ganado y otros suministros no pueden entrar en muchas fincas mientras que, por otro, los fabricantes están viendo afectada su red de provisiones de materiales para el envasado y la salida de productos hacia los lineales al quedar interrumpido el tránsito en amplias zonas del estado español”, señala InLac.