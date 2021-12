Día de inestabilidad y nieve en las montañas de Lugo y Ourense al paso de ‘Barra’

Galicia vivió este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, situación que dejó nieve en las montañas de Lugo y Ourense y registros de olas de entre cinco y ocho metros.

Según informó el servicio meteorológico gallego en sus redes sociales, también se registraron precipitaciones “localmente fuertes” y un notable descenso de las temperaturas. La Dirección General de Emergencias e Interior de la Xunta activó la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, informó de un fenómeno adverso que afectó durante todo el día a toda la costa gallega con mar combinada del noroeste con olas de 5 a 7 metros aumentado de 6 a 8 metros, además del viento de componente oeste a noroeste en el noroeste de A Coruña y Lugo. Asimismo, desde la mañana hubo alerta amarilla por nevadas en las zonas de montaña de Lugo y Ourense.

En el caso de Lugo por acumulación de 10 centímetros en 24 horas a partir de 700 metros de altitud, y en Ourense, de 5 centímetros desde los 800 metros.

Debido a las nevadas, la Diputación de Lugo desplegó 44 operarios y 29 máquinas y vehículos para paliar los efectos que deja la borrasca 'Barra' y que afectan a la red viaria provincial, un dispositivo que trabajó en unas 70 carreteras que discurren por 12 municipios de la montaña y de la zona sur.

Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las carreteras de nieve y hielo, y atendiendo las incidencias producidas, un trabajo que comenzó en la madrugada y continuó durante la mañana.

Los ayuntamientos afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

En las vías de estos municipios, añade la Diputación, se circuló “con dificultad”. En lo que respecta a Ourense, las nevadas se dejaron notar en zonas como A Gudiña, O Barco y A Veiga.

El temporal de nieve afectó en España a, al menos, 62 carreteras y puertos, de los que 12 estuvieron cortados al tráfico en Asturias, Aragón, Castilla y León, Navarra y La Rioja, mientras que hubo que usar cadenas en otras cuarenta vías.

Hasta media tarde , la operación especial de tráfico con motivo del retorno del puente de la Constitución y la Inmaculada se estaba desarrollando con pocas retenciones en dirección a Madrid, salvo en la A-5 en Cazalegas (Toledo); en la A-4 a Almuradiel (Ciudad Real) y Carboneras (Jaén) y la A-1 en Segovia.

De cara a este jueves, MeteoGalicia prevé que un frente cálido afectará a la Comunidad desde las primeras horas de la mañana, dejando cielos cubiertos y lluvias endebles. Sin embargo, hacia la noche llegará un frente frío que ya dejará lluvias más intensas.

Las temperaturas ascenderán, de manera más acusada en los valores máximos. Mientras, los vientos soplarán de componente oeste con intervalos fuertes a lo largo del día en el litoral y zonas altas del interior, informa.

En cuanto a las temperaturas, en A Coruña oscilarán entre los 11 y 14 grados; en Ferrol, entre los 10 y los 14; en Lugo entre los 7 y 12 grados; en Ourense, entre 8 grados y 15; en Pontevedra, entre 9 y 13; en Santiago de Compostela, entre 8 y 13 y en Vigo, entre 12 y 14 grados.