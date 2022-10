Díaz Ayuso ven a Galicia para coñecer a vila natal de Isabel Zendal

Respondendo a unha invitación do rexidor do concello, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitou este xoves Ordes, a localidade natal de Isabel Zendal, a enfermeira que deu nome ao hospital creado na capital española con motivo da pandemia de Covid, e acto seguido trasladouse a Arteixo, a coñecer a sede do multinacional grupo Inditex.

A primeira parada da viaxe da rexidora madrileña en Ordes foi redor das 13:30 horas, momento no que foi recibida fronte ao Concello do municipio coruñés polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o vicepresidente segundo, Diego Calvo; e o alcalde de Ordes, José Luís Martínez Sanjurjo, entre outras personalidades.

O líder da Xunta quiso agradecer a Ayuso a súa presenza non só en Ordes, senón tamén hai uns meses na súa toma de posesión como presidente e convidouna a visitar o Centro de Acollida de Peregrinos de Compostela, “onde chegan moitos madrileños” que, destacou, foron “fundamentais” no “renacemento” do turismo en Galicia.

Rueda centrou as súas palabras na unión de Madrid e Galicia, con Isabel Zendal como máximo expoñente. “Estamos aquí para reivindicar unha figura da que estamos moi orgullosos e que (os madrileños) puxéchedes en valor. Deixou unha pegada en Madrid e fixo algo moi importante para España e para a humanidade”, comentou o presidente galego.

Hospital de Pandemias e a expedición Balmis. Parte desta historia lembrouna Ayuso, que quiso compartir como o hospital para a pandemia de Covid-19 construído en Madrid chegou a ter o nome de Isabel Zendal. Segundo contou, foi na primeira onda da enfermidade, relatou, cando ela pasaba a infección illada, o enfermeiro que a atendía lle comentou a historia da enfermeira galega e da expecidión na que participou, co doutor Balmis e unha vintena de nenos orfos portadores da vacina do antídoto da varíola.

“Salvou ao mundo, en realidade, porque as cifras que había entón de contaxio das vexigas eran altísimas. Foi a primeira expedición filantrópica española e probablemente do mundo que fixo fronte á pandemia máis importante do momento”, remarcou Ayuso.

É por iso que a presidenta madrileña considerou que sería “marabilloso” que o hospital que faría fronte á pandemia --“que salvaría a todas as persoas que necesitaban unha axuda extraordinaria, como fixo a Expedición Balmis”-- levase o nome “dunha enfermeira, unha muller e unha civil” en agradecemento a “todos os sanitarios, e sobre todo enfermeiros, que arriscaron a súa vida nesta pandemia”. “As administracións están en débeda con persoas como ela. Debemos recoñecela, a ela e a todas as persoas que a estudaron”, reivindicou.

Relación con Madrid. En liña cos lazos Madrid-Galicia, Rueda quixo lembrar algúns dos aspectos que teñen en común os dous Gobernos populares. “Aos dous gústanos baixar impostos, facer cousas estables e serias desde os Gobernos; aos dous gústanos a liberdade”, apuntou o presidente galego.

Após visitar o Concello ordense, a presidenta da Comunidade de Madrid foi convidada a asinar no libro de honra. Nel, quixo salientar o “pracer” que supón visitar Ordes, unha localidade que agora é moi importante para os madrileños, así como a “honra” de “compartir o legado de Zendal cos veciños, sanitarios e persoas que sufriron a pandemia”.

A segunda e derradeira parada da presidenta da Comunidade de Madrid en Ordes foi o recentemente inaugurado centro sociocomunitario Isabel Zendal acompañada de Alfonso Rueda, segundo estaba previsto na viaxe.

Inditex, “un motivo para ser un galego orgulloso”. Por outra banda, antes de chegar a Ordes, Ayuso visitaba as instalacións de Inditex en Arteixo (A Coruña), que cualificou de “espectaculares”, acompañada do delegado da compañía, Óscar García Maceiras.

“A súa innovación, calidade, emprego e sobre todo, a súa apertura; e tamén a marca España que deixa por todo o mundo. É unha das mellores empresas que hai cunhas instalacións excepcionais, e supón outro motivo para ser un galego orgulloso”, declarou a presidenta popular. Asemade, lembrou os donativos e a colaboración público-privada da empresa cos gobernos autonómicos durante a pandemia.