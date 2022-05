Díaz espera de la Xunta una colaboración intensa

en nombre de la moncloa. Ante el nuevo ciclo abierto en Galicia, el Gobierno central espera una “colaboración intensa” con la Xunta, en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Tras el acto institucional, la ferrolana recordó los “tiempos de incertidumbre” originados por la pandemia de la que todavía no se salió y las consecuencias de la guerra “criminal de Putin” en Ucrania. Así, y con el objetivo de “arreglar” los problemas de la gente, manifestó que espera que la “colaboración desde la Presidencia de la Xunta sea absolutamente intensa” y que sea “la mejor posible”. Díaz, que agradeció al delegado del Gobierno, José Miñones, que la acompañase en este acto institucional, se mostró “feliz” de “volver” a la que considera su “casa”, el Parlamento de Galicia, donde –dijo– aprendió “lo mejor y los errores que no se deben cometer”. Así, y con el sentimiento de bienvenida a la que también es su “ciudad”, instó, “en nombre del Gobierno de España”, a la “colaboración y a la institucionalidad” para que estos valores rijan entre ambas administraciones, en mitad de legislatura en la que no faltaron v conflictos de competencias, entre ellos, el de la Ley gallega de salud, resuelto finalmente por acuerdo.