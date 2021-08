Diez años del doble infanticidio que removió los cimientos de A Coruña

··· Tras el crimen y a pesar de estar señalada, aunque antes de comparecer ante el juez que decidió imputarla, María del Mar Longueira, la madre de los mellizos asesinados, se paseó por distintas televisiones para expresas su estado de ánimo aunque, la verdad, muchos no se explicaban que pudiera mantener tal sensación de calma tras lo ocurrido. En todo momento aseguró sentir odio por el que hasta ese momento había sido su pareja sentimental, Javier Estrada. ‘Si lo cojo lo mato’, afirmó en unas declaraciones a la Televisión de Galicia. Con total desparpajo la mujer explicó que el autor del crimen solía ayudarle “a hacer las cosas” cuando ella regresaba del trabajo y a cuidar a los niños “porque veía que no daba con todo”. Asimismo, afirmó sentir “rabia” y “odio” por su expareja sentimental. “Si lo cojo, lo mato”, repitió. Tras conocer que el juez también la acusaba a ella, María del Mar participó en el programa de Ana Rosa Quintana y allí dijo: “Me encuentro mal, no hay explicación. Que me maltraten así los hijos, y encima que me imputen, no lo veo lógico con el dolor que estoy teniendo”. Sostuvo que ella no pudo intuir en ningún momento que sus hijos sufrían malos tratos: “Los niños no tenían ninguna marca, ni me decían nada”. Incluso asegura que llamaban “papuchi” a su pareja y lo trataban como si fuera su padre. “Mi pareja atendía a mis hijos como podía, nunca hubo nada de pegarles, por lo menos delante mía, mientras iba a trabajar, no lo sé”, y defiende que, según el médico, Javier podía hacer una vida completamente normal a pesar de la medicación: “No sé por qué lo hizo, no me lo explico” dijo antes de asegurar que las acusaciones que se vertían sobre ella eran falsas e injustas: “Delante mía trataba bien a los niños, conmigo nunca fue violento, me ayudaba a hacer las cosas...”. También insistió en que “no tenían ninguna marca, y estaban controlados por un pediatra y los profesores no decían nada”.