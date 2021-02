Santiago. La sección de Ensino de la Confederación Intersindical Galega denunció este martes que se acaba la vigencia del acuerdo de homologación de las retribuciones de los docentes gallegos con los del resto del Estado y “estamos igual que antes”.

Asegura el sindicato que el argumento empleado por la Consellería de Educación y los sindicatos que firmaron el acuerdo en 2018 fue el de la homologación y que dos años y medio después “estamos exactamente como a CIG-Ensino advertiu: igual, no oitavo posto a nivel estatal”.

El acuerdo salarial entre Educación y los sindicatos CCOO y UGT se firmó en verano de 2018 y entraba en vigor en el mes de octubre de ese año.

Desde la Consellería aseguran que permanece vigente hasta diciembre de 2021, con un incremento retributivo paulatino que alcanza los 1.260 euros al final del período, “o que os situaba na parte alta da táboa salarial do conxunto do Estado”.

Fruto de este acuerdo, desde este mes de enero, los docentes perciben 30 euros más en su nómima todos los meses con respecto al año pasado. Además, el departamento de la Xunta que encabeza Román Rodríguez considera que la CIG “carece de absoluta autoridade” para reclamar ahora incrementos salariales “aos que no seu momento se opuxo. É dicir, que pese á súa postura inmobilista, hoxe os docentes galegos teñen no seu haber 1.260 euros/ano máis que o que percibían en setembro de 2018”, remata.

Tampoco CCOO ni UGT están de acuerdo con el sindicato. La responsable de educación de Comisións, Luz López, asegura que “non pode ser o mesmo que como estabamos cando se asinou”, ya que desde este enero los docentes cobran 30 euros más al mes y el aumento paulatino desde 2018 supuso al final 90 euros. Considera López que “son escusas de mal pagador porque non o asinaron no seu momento”.

Y va más allá: asegura que “nós revisamos, fixemos as contas seriamente e non quedamos descolgados. Non somos, nin eramos, nin imos ser nunca a comunidade autónoma que máis cobre, pero tampouco somos a que ten o nivel de vida máis alto”.

Recuerda Luz López que de lo que se trataba era de homologar a los profesores gallegos con los de otras comunidades. “Quedamos entre o 5º e o 6º posto da táboa”.

En la misma línea está el ugetista Felipe Balboa, que considera “prematura” la afirmación de la CIG, para añadir que “aínda non nos puxemos a analizar as contas de ninguna comunidade autónoma”. Alude, igual que Luz López, a la cláusula de revisión que firmaron y de la que harán uso si, una vez comparados, perdieron posiciones.

CUENTAs que no cuadran. Las cuentas que hace la CIG no son las mismas al atribuir al profesorado el octavo puesto. Reitera que “sen ter en conta calquera posíbel mellora noutras CC AA, o diferencial do persoal docente galego segue como estaba”. Y es que según la Confederación Intersindical Galega, los profesores ganan una media de 532 euros menos al mes que en Ceuta y Melilla, 285 que en Euskadi o 216 menos que Navarra. Y que autonomías como Castilla La Mancha o Cantabria siguen estando por encima. “Como estaban daquela”. C. barba