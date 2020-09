Docentes sin mascarilla a tres metros de distancia

calma. El gerente de la Universidade de Santiago, Javier Ferreira, remitió una carta a toda la comunidad universitaria para “salir al paso de la confusión y alerta generadas” en relación al uso de la mascarilla por parte de los profesores de la USC. Como responsable global covid-19 de la institución académica, Ferreira aclara que todas las decisiones tienen como apoyo la base normativa y el criterio del Comité de Seguridade Sanitaria constituido para gestionar la crisis, del que forman parte expertos de los servicios de vigilancia de la salud y prevención de riesgos de la institución, así como epidemiólogos, virólogos y personal de medicina preventiva, entre otros. En la Resolución Reitoral del 2 de septiembre se recoge que “durante la actividad expositiva, el profesor/a podrá no utilizar mascarilla. Cuando no esté sentado/a, para no utilizar la mascarilla deberá mantener siempre una distancia mínima de 3 metros respecto de la primera línea de alumnos/as”. El gerente manifiesta que la medida está basada en los criterios que tiene establecidos la Xunta de Galicia desde el 12 de junio y que se modificaron el 17 de julio introduciendo la posibilidad de que el orador no la emplee durante la exposición. “Este criterio sigue vigente y, siendo más restrictivos, determinamos una distancia mínima de 3 metros”, asegura. Javier Ferreira, que también informa de que, al haberse publicado en las últimas semanas documentos con “mayor o menor peso científico, hoy mismo elevamos la consulta a las autoridades sanitarias autonómicas” para que indiquen si es posible su uso o no. C.B.