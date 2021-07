¡Doctor, me persigue mi móvil!

Puede haber muchas razones para que una persona decida creer en Dios, en o varios dioses, según la época en la que le haya tocado vivir. En la antigua Grecia la mayoría de la gente era creyente, pero también había ateos, que negaban la existencia de las divinidades y su capacidad de actuar a favor o en contra de los seres humanos. En una comedia del poeta griego Aristófanes uno de los protagonistas le pregunta a otro: “¿pero cómo crees en los dioses?”, a lo que el segundo responde: “es que me odian”. Y efectivamente, así como no es fácil comprender que pueda haber dioses que me amen, lo que sí está claro es que todo aquello que nos hace daño es evidente, y no verlo es muestra de que quien sufre el mal, o el dolor, además de una víctima, es una persona muy corta.

Alguien dijo que lo primero que hizo Dios al crear el mundo fue el miedo, y no le faltaba razón, pues en casi todas las religiones el Dios único, o los diversos dioses, son seres todopoderosos que nos vigilan, casi siempre más con la intención de castigarnos que de recompensarnos. De hecho estas recompensas suelen aplazarse casi siempre para la vida futura, para el Paraíso, o para la “Tierra sin mal” de los pueblos indígenas de la Amazonia; porque en el mundo el mal se ve mucho mejor que el bien. Muchos teólogos intentaron explicar por qué, si Dios es bueno y omnipotente, consiente que exista el mal en el mundo. Su respuesta a la pregunta fue que el mal era una parte menor de un mundo en el que el bien era la parte mayor, aunque esto nos resulta muchas veces muy difícil de aceptar, al ver o que ocurre cada día. Por eso F.H. Bradley, un filósofo inglés, usando la ironía que caracteriza a su pueblo, cambió la sentencia y dijo que “el mundo es perfecto, porque todo lo que hay en él es un mal necesario”.

Si el temor es una de las bases de la religión - la otra lo sería el amor- es lógico que las personas que se sienten permanentemente vigiladas por poderes superiores que están presentes en todos los lugares en todos los momentos, cuando enfermen psicológicamente tengan alucinaciones, oigan voces y vean imágenes, recreadas con su imaginación, en las que son víctimas del acoso, la persecución, e incluso la tortura por parte de los demonios, los ángeles enviados por Dios, o por el propio Dios. Y no hay más que leer las actas de los procesos inquisitoriales por brujería y los informes de los médicos antiguamente llamados alienistas, para observar la omnipresencia de los poderes de la religión en el mundo de los delirios de persecución.

Quien me persigue no solo es más poderoso que yo, de lo contrario el perseguidor sería yo, sino más sabio. En realidad lo sabe todo. Y por eso Euhémero de Mesenia, un novelista griego, escribió un relato en el que un náufrago, recién llegado a una isla, descubre una antiquísima inscripción en la que se cuenta como algunos reyes que habían inventado las técnicas imprescindibles para la supervivencia, como el fuego, descubierto por Prometeo, la agricultura por Deméter, la forja de los metales, por Hefesto, el tejido y el hilado por Atenea, fueron, tras su muerte, convertidos en dioses y adorados como tales. Este sería el origen de la religión. Todos los dioses fueron simplemente grandes inventores, que a cambio de su correspondiente patente serían elevados a los cielos. Adoramos a los dioses a los que les debemos la técnica, y nos sometemos a ellos.

Desde hace ya bastantes años las alucinaciones auditivas y visuales y los argumentos de los delirios de persecución ya han dejado de ser religiosos en su mayor parte y han pasado a ser tecnológicos. Son los rayos que me atraviesan la cabeza, los extraterrestres, la CIA y sus aparatos y toda clase de instrumentos y herramientas las que han pasado a tener el protagonismo de esos delirios y alucinaciones que no son más que la encarnación del miedo y el pánico, cuando ambos llegan a ser tan extremos y producen un grado de angustia tan insoportable que nos obligan a romper nuestra percepción de la realidad y a crear disparatadas historias para intentar poner algún orden en el caos de nuestra mente y reconstruir equivocadamente el sentido de nuestra vida. Al hacerlo podemos crear seres imaginarios e intentar dominarlos o aplacarlos, inventar ritos y gestos, o palabras nuevas, que forman torpes e imposibles sistemas filosóficos o religiosos destinados al fracaso, por no lograr el reconocimiento social.

Si una persona acudiese al psiquiatra, o lo llamase por teléfono porque es lo único que puede hacer, y le dijese “¡doctor me persigue mi móvil! ¿Es normal?”, el doctor debería pensárselo mucho antes de dar una respuesta, pues pudiera ocurrir que el supuesto enfermo se esté limitando a describir el mundo en el que vive, en el que una realidad paralela, a la que se llama virtual, por no llamarle imaginaria o irreal, está poco a poco no solo destruyendo las relaciones sociales reales, como el encuentro y el diálogo entre el médico y el paciente, sino creando un sistema de dominio de una población en la que da la impresión de que las únicas personas lúcidas serían los paranoicos, porque solo ellos saben analizar la complejidad de los diferentes sistemas.

Hemos vivido una pandemia en la que las sociedades de la opulencia ni han aprendido nada, ni tienen la menor intención de hacerlo. Es verdad que han muerto un 2,5% de los infectados por el virus, aunque no podemos saber cuántos, porque mucho más de la mitad de la población mundial carece de asistencia sanitaria. Su fallecimiento no es certificado por ningún médico, nunca pueden acudir a un hospital, y además puede darse el caso de que en países como Pakistán, con sus 230 millones de habitantes, o la India con sus más 1.300, no hay censos de buena parte de la población. Por eso recomendaba un virólogo hindú multiplicar siempre por 3 la cifra de fallecidos por el COVID. A esos millones de personas y a sus muertos nadie los ha llamado por el móvil. A los del mundo opulento sí.

En nuestro opulento mundo en el que crece el número de pobres, el desempleo y los bancos de alimentos no dan abasto, la imagen dominante de la pandemia es que la población, si exceptuamos las víctimas de la enfermedad y sus familiares, ha tenido básicamente el problema del aburrimiento, ya que todo se cifra en las limitaciones del ocio, la hostelería, los viajes y las vacaciones. Todos estos conceptos se financian con una parte de nuestros ingresos que podríamos considerar como excedente. Quien no tiene para comer o pagar el alquiler no se plantea si su problema es estar en los bares hasta las 2 o 3 de la madrugada o coger inmediatamente el avión. Es quien tiene sus necesidades cubiertas quien se angustia por el aburrimiento. Podría gastar su dinero de otra manera, pues las formas de ocio y consumo ostensible - forma erudita de llamar al despilfarro - han sido muy diferentes en otras épocas y pueden volver a serlo. Entonces ese dinero entraría en el circuito del consumo y la producción en otros sectores de la economía diferentes a la hostelería y el turismo de masas. De hecho algo así ya ha ocurrido, pues la venta del libros se incrementó más del 10% en el último año.

El mundo opulento es un mundo en el que se ha consolidado el poder de las TIC y las redes sociales. Sin los ordenadores, los medios de comunicación y los móviles hubiese sido imposible controlar a la población tal y como se está haciendo: transmitiéndoles mensajes constantemente, dándoles órdenes y planificando su conducta, a la vez que se le ofrece como válvula de escape el ocio del turismo barato, asociado al consumo desregulado del alcohol, y diferentes tipos de diversiones que convierten a las masas deseosas de romper con la presión social, que les oprime cada vez más, en participantes en unas especies de bacanales para los llamados rebaños a vacunar.

Todos los sistemas digitales tienen una propiedad en común: son asimétricos. No hay diálogo entre el programa y el usuario, sino solo opciones a escoger, y no se puede hacer nada que no esté planificado con un programa. Es verdad que las opciones son cada vez más, pero como lo son para todos a la vez, todo el mundo tiene la libertad de hacer cada vez más las cosas que puede hacer todo el mundo. El mundo es como un guiñol en el que miles de millones de marionetas puede moverse, marchar al compás o chocar, hasta donde le permiten los hilos que las sujetan. Cuando todo: el acceso a la información, a los bancos y servicios sociales, a la sanidad, al ocio y al conocimiento del mundo solo pueda hacerse dentro de unos programas de los que solo somos sujetos pasivos; y cuando en el mundo todo el orden del saber y todas nuestras emociones se integren en el orden digital asimétrico, entonces mucha gente sentirá que la persiguen sus móviles y que los quieren adiestrar como si fuesen sus cachorros. Quizás puedan acudir al psiquiatra, o tener que conformarse con la telemedicina e ir pulsando teclas. Si el psiquiatra consulta a su móvil para diagnosticarlos les dará medicación, de acuerdo con el programa. Si es una persona, les felicitará por su lucidez y quedará con ellos en el banco de un parque para charlar un rato.