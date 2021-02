Dos años de cárcel por atropellar ebrio a una mujer: ella tuvo el 10 % de culpa

OURENSE. El siniestro se produjo en gran medida debido a “la conducta del acusado y, en una pequeña parte, la conducta de la víctima”. En “una concurrencia de culpas”, le atribuye “un 10 % la víctima” y un “80 % al conductor” ya que la mujer atropellada cruzó la calzada, en una zona de escasa iluminación, “y no comprobó si venía algún vehículo”.

Con todo ello un hombre solo fue condenado a dos años de cárcel por llevarse por delante a una mujer en Ourense. Se le priva del carné durante tres años y seis meses y deberá indemnizarla con 279.611 euros, según decidieron los magistrados. La exigua pena no contemplo que el conductor iba ebrio y que tras atropellarla no paró y siguió su camino hasta que se empotró contra otros vehículos. A consecuencia del atropello la mujer “salió despedida por encima” e impactó contra la parte posterior del vehículo tras el golpe y quedó tendida en la calzada a unos dieciséis metros de distancia. El hombre fue acusado de un delito contra la seguridad vial en concurso con otro de lesiones imprudentes. Pero hay más: el ahora condenado, tras no poder continuar la marcha a consecuencia del choque contra los automóviles, se introdujo en un bar, donde fue localizado por dos agentes. r.m.a.