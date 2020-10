Dos mujeres que surgieron del frío honran con su gran valoración la política gallega

El CIS de José Félix Tezanos, esa caja mágica que produce sorpresas incluso cuando acierta –como cuando clavó los resultados de las generales de abril de 2019 o los 42 diputados de Feijóo en este pasado mes de julio–, reveló a través de los barómetros que fue publicando a lo largo de este año una novedad de gran relevancia para la política gallega, aunque para muchos ya apenas es causa de asombro: la ferrolana Yolanda Díaz, titular de Trabajo en el Gobierno de Pedro Sánchez, se cuela entre el grupo de ministros mejor valorados por los españoles y Ana Pontón, la lideresa del BNG que ejerce como jefa de la oposición en el Parlamento de O Hórreo, es la política que obtiene la mejor nota de los gallegos, que la estiman cuatro décimas por encima del mismísimo presidente de la Xunta, imbatible en las urnas en los últimos once años, el popular Alberto Núñez Feijóo.

Se trata de dos mujeres que alcanzan la cima de popularidad y reconocimiento a su valía, en los respectivos ámbitos territoriales donde ejercen, que provienen de dos formaciones políticas de gran tradición comunista, del PCE de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, la Pasionaria, en el caso de la ministra y de la UPG de Bautista Álvarez y Francisco Rodríguez en el de la portavoz nacional del BNG. Pero tanto Yolanda Díaz como Ana Pontón, sin abandonar nunca los postulados esenciales de la izquierda que representan sus partidos, hace tiempo que en sus trayectorias políticas iniciaron una travesía hacia posiciones ideológicas más templadas.

Ambas coincidieron como diputadas en la Cámara gallega en la legislatura del 2012-16 –aunque la dirigente de IU abandonó su escaño en 2015 para presentarse a las generales con En Marea– e incluso se sentaron juntas durante una temporada, cuando les guardaban las espaldas a los portavoces titulares de sus respectivos grupos parlamentarios, Xosé Manuel Beiras (AGE) y Francisco Jorquera (Bloque). Desde entonces ninguna de las dos dejó de crecer, Yolanda Díaz en la política nacional, donde antes de llegar a sentarse en el Consejo de Ministros fue diputada por A Coruña y actualmente lo es por Pontevedra, y Ana Pontón en la autonómica –que ella considera nacional, en contraposición a la que llama estatal–, donde tomó las riendas del histórico frente nacionalista, amortiguó su predecible hundimiento en las urnas en 2016 y dio el sorpasso al PSOE en los recientes comicios de julio, donde sumó 19 diputados, el mayor número de escaños que cosechó el BNG en sus 38 años de existencia.

A la ministra de Trabajo, según los sondeos del CIS de Tezanos, los ciudadanos la situaron como la cuarta más solvente de los veintidós miembros del Gabinete de Sánchez, con una nota de 4,6. En el primer lugar, con un 5, se situó la otra gallega en el Ejecutivo, Nadia Calviño, que ostenta la cartera de Asuntos económicos y la Vicepresidencia tercera, aunque el suyo es un perfil más técnico que político. En la segunda posición empatan con un 4,7 los titulares de Sanidad, Salvador Illa, y de Defensa, Margarita Robles.

La labor y la capacitación de la jefa de la oposición gallega, por su parte, recibió la mejor valoración de todos los políticos gallegos, según el último boletín del CIS, publicado la semana pasada, donde se refleja que los votantes de la comunidad le otorgan una nota media de 5,9, por encima del 5,5 que le dan a Alberto Núñez Feijóo, justo tras ser reelegido como presidente de la Xunta.

