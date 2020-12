Dos personas resultan heridas por sendos vuelcos de sus turismos

Santiago. Dos personas resultado heridas en sendos accidentes ocurridos en Pontevedra y Tui al volcar con sus vehículos. En Pontevedra, en torno a las 22.30 horas de la noche del sábado, una persona particular contactaba con el 112 Galicia para pedir ayuda e indicaba que un coche que circulaba por la PO-224, a la altura del kilómetro 2.5, en Xeve, acababa de volcar y que en su interior había una mujer que no podía salir. Finalmente, no fue precisa la intervención de los Bomberos, puesto que, la persona pudo salir del interior del vehículo por sus propios medios. El personal sanitario se encargó de su evacuación.

Por otra parte, casi media hora antes que el accidente anterior, sobre las diez de la noche, también un particular informaba al 112 Galicia de un coche volcado en la A-55, a la altura de Guillarei, a su paso por la localidad de Tui. La persona que dio el aviso aseguraba que había una persona en el interior del turismo.

Fue cuando desde ese momento, los gestores del 112 pusieron en marcha un operativo, aunque tampoco en este caos fue necesario que los bomberos excarcelaran a la persona accidentada ya que esta había salido por sus medios del interior del vehículo y fue trasladada por los servicios sanitarios hasta el centro hospitalario de referencia. efe