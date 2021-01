Dos senderistas fueron rescatados en O Courel

MONTAÑA. La Guardia Civil auxilió a una pareja de senderistas en dificultades que realizaban una ruta por la sierra lucense de O Courel, en una zona de difícil acceso por el desnivel, así como por la nieve y el hielo. Tras tener conocimiento de que se encontraban en el mirador de Penaboa, se activó un operativo de búsqueda y fueron fueron localizados en buen estado de salud, “pese a la falta de material adecuado para afrontar esa ruta”. Después de una bajada de tres horas hasta Ferreirós, en Folgoso do Courel, estas dos personas, de Monforte de Lemos, no necesitaron asistencia sanitaria. Por otra parte, la Guardia Civil auxilió también a un vecino del municipio lucense de Muras que necesitaba asistencia sanitaria de urgencia. Los agentes, dada la urgencia, trasladaron por sus medios al enfermo hasta la ambulacia medicalizada que acudió para asistirlo, pero que no pudo llegar a su domicilio por la nieve y el hielo existente en la calzada. ECG