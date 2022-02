“É unha gran satisfacción traballar cos nosos estudantes, bótoo de menos”

Que foi o máis satisfactorio dos últimos catro anos como reitor da Universidad de Santiago?

A verdade é que poder saír dunha situación tan límite como foi a pandemia e darlle resposta ao profesorado, estudantado e todos os traballadores énchenos de satisfación. Isto é un mérito conxunto do goberno da Universidade e decanos, directores, profesorado, persoal de administración e servizos e os propios estudantes.

Considera que quedaron contas pendentes?

Sempre hai cousas por facer, indudablemente. En parte, polo impacto da covid todo o tema de internacionalización paralizouse bastante e neste punto temos que cambiar a orientación. É necesario tamén rematar de executar o plan que deseñamos para as infraestructuras da Universidade para os vindeiros anos. Proxectos ambiciosos que non podían rematarse nun mandato.

Que lle pareceu ser o único candidato para as novas eleccións a reitor? Dixo nos últimos días que isto podería arrefriar a votación tendo en conta ademais que o voto se fará de xeito telemático.

Que só haxa unha única candidatura é a primeira vez que sucede desde que hai eleccións directas pola comunidade universitaria. Isto presenta o risco de que ao non haber competencia poida haber menos ánimo a participar. Contra iso estamos loitando. Estamos facendo a mesma actividade de campaña que se houbese outros candidatos, indo a todos os centros e véndonos con todos os colectivos para comentarlle as ideas que temos, e presentarlle o equipo. Ao mesmo tempo, é unha responsabilidade o feito de compoñer unha proposta, un equipo, e traballar por un proxecto integrador, que sexa de toda a Universidade. Por iso no noso lema trasladamos a idea de que a USC é quen en verdade nos une.

Esperaba que houbese competencia para acceder ao cargo? Nese caso, podería darnos os nomes dos que esperaba que fosen os seus rivais?

Nunca o sabes. A verdade é que nestes anos non estaba visibilizado un liderado alternativo ou polo menos eu non o vin, e polo tanto non aflorou. Non podo dar nomes, pero está claro que podía xurdir perfectamente en calquera momento xa que isto non ten que ter unha proxección de moitos anos.

O número de vicereitorías redúcese nun terzo, pasando de nove a seis. No equipo mantense catro vicereitores e incorpóranse dous. Como definiría a este equipo de goberno?

Ao ser menos vicereitorías é un un novo equipo máis integrado e coordinado porque entendemos que hai materias relacionadas que deben engancharse baixo a única responsabilidade dun vicereitor aínda que logo utilicemos outras figuras que colaboren no goberno da Universidade. Tamén queremos reforzar igualmente o aspecto xerencial e por iso creamos unhas áreas no ámbito da xerencia.

Xa hai algúns nomes enriba da mesa para a nova figura de delegado reitor? Explicou que será designado para proxectos concretos e de duración variable.

Temos xa anunciado que vai a ser delegado do reitor para o Campus Terra do Campus de Lugo, Elvira López Mosquera. Despois teremos que ir completando o organigrama con outras persoas. Pensamos que en materia de Calidade ou Igualdade a figura do delegado reitor pode ser axeitada para contar cunha persoa que colabore co equipo de goberno nesas áreas de responsabilidade.

Un dos retos dos próximos anos é garantizar o relevo xeracional, tanto de persoal docente como de administración, como se vai conseguir?

Trátase dun problema que viamos fai catro anos, cando aprobamos un plan de actuación ata o ano 2022 que pasou fundamentalmente pola creación de prazas novas de inicio na carreira docente, prazas en concreto de axudante doutor. Ao mesmo tempo puxéronse en marcha as actuacións en materia de estabilización e promoción do profesorado. O que temos que facer agora é seguir actuando na mesma liña, xa que o problema non rematou, e máis estanse acelerando as xubilacións na Universidade. Empezamos a ver algunhas necesidades de actuacións novas como é promover que se realicen teses de doutoramente e iso hai que facelo máis alá dos programas que hai doutras administracións, creando onde é necesario programas propios de contratados predoctorais para que orienten a realización das teses a aqueles ámbitos nos que precisamos xente pero non temos doutores. Temos que seguir actuando por aí e coa vista posta en cal vai ser a situación que teñamos máis adiante.

En que aspectos se avanzará na transformación dixital?

Cando falamos de transformación dixital queremos insistir en que se trata dunha cuestión de revisión global da forma de proceder como Universidade. Temos moi bos equipamentos informáticos, boas ferramentas, solucións de software que nos permiten funcionar doutra maneira. Entón é o momento de repensar todos os procedementos que temos como Universidade, así como a forma en que nos relacionamos e como tramitamos as cousas dende o punto de vista dun novo escenario onde debemos usar as novas tecnoloxías para facer procedementos máis áxiles, sinxelos e rápidos.

En que se centrou a semana de campaña que comezou o día 15 e finaliza este luns, día 21 de febreiro?

O que estamos facendo nestes días de campaña é presentarlle a todos os centros cales son as liñas estratéxicas da nosa actuación e o equipo de goberno. Contactamos con diferentes colectivos e co estudantado, co fin de chegar o máximo que poidamos a toda a comunidade universitaria. A clave é contarlle os eixes principais, como os que xa comentamos, que teñen que ver coa transformación dixital e relevo xeracional, ou outros como a nova reformulación de todas as relacións no ámbito da investigación, ou o feito de potenciar os centros como punto de conexión do estudantado coa Universidade e ofrecer dende os centros ademais das clases outros tipos de actividades complementarias... Estamos facendo unha campaña moi presencial e vamos a asumila nós porque entendemos que neste contexto non debemos cargarlle os custes da campaña á Universidade.

O mércores será a votación. Só cabe a posibilidade de votar en branco ou por vostede. Atreveríase a dar un resultado?

É difícil facer un prognóstico porque é primeira vez que nos afrontamos a unha votación electrónica tendo en conta, ademais, que hai unha única candidatura. Non me tiraría a decir algo, polo que imos esperar ao mércores. O que estamos tratando de facer, como xa indiquei, é animar na medida en que podemos a toda a comunidade universitaria para que vote porque considero que aínda habendo un único candidato é importante que se vexa o dinamismo, a participación e apoio da Universidade ao proxecto que se presenta.

Na Universidade só hai dous mandatos, un mandato e unha posible reelección, que no seu caso concluirá en 2026. Que pasará despois?

Na Universidade temos limitación de mandatos e a min parecéme unha medida moi sana porque é bo que haxa remuda de persoas e ideas para proxectos novos. O día que deixe de ser reitor da Universidade vou volver á miña praza de Catedrático de Universidade na Facultade de Dereito, para traballar nas miñas tesis e traballos de investigación. Especialmente boto moito de menos as clases porque é unha gran satisfacción traballar cos nosos estudantes.