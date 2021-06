Educación ajustará el refuerzo de docentes a la evolución del COVID

Santiago. A maioría dos alumnos do IES Plurilingüe de Ames acudiron este martes ao centro para despedir o curso vestidos coas súas mellores galas. Eles de traxe de chaqueta e elas con vestidos longos. “Tiñan que darlle uso á roupa de Fin de Ano que non puideron utilizar”, asegura cun soriso a directora do instituto, Marisol Louro.

Facendo un balance do curso, Louro explica que “foi difícil, moi duro. En principio pola inseguridade na que empezamos e despois, porque non gañabamos para sustos, entre os casos positivos no centro e que Ames estivo en alerta vermella...”, indica. Os rapaces víanse xa “cansados, pero encantados de rematar. Respiraron aliviados de acabar e de facelo como foi, porque ninguén daba un duro porque fora así”, explica referíndose ao feito de que lograron clases presenciais salvo en contadas ocasións. “Eles tiñan medo porque as clases on line non son o mesmo e pensaban que viñan con moito restraso do curso pasado, onde nos confinaron a todos desde marzo”.

As notas foron moito mellores das esperadas, “traballaron arreo e teñen unha mente moito máis elástica que a dos adultos”.

Louro non quixo esquencerse do equipo educativo. “Para o euipo de dirección o comezo do curso foi un horror. Cando tiñamos todo preparado cambiaron o protocolo no último momento, e en tres días tivemos que arranxalo”. Todo eran nervios. En en canto aos docentes do instituto, non ten máis que boas palabras.

Vaia por diante que “moitos temos xa unha idade, e o sistema on line fíxose duro”, pero todos traballaron forte para aprender. “moitos ao principio tiñan medo, e pensaban nos nenos que se lles podían quedar atrás”, pola cuarentena do 2020 e polos posibles confinamentos este curso por positivos neles ou nas súas familias”, indica a directora do IES de Ames. Así que se puxeron as pilas, “fixemos varios cursos de formación para poñernos ao día no mundo virtual, todos responderon moi ben, cun esforzo moi grande”. E non quere deixar de remarcar a gran axuda que representaron este ano os reforzos de profesores de apoio. “Esperemos que para o que vén tamén sigan connosco”, remata. S. Barba