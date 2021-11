Educación busca corregir la confusión del cambio en la evaluación académica

Para hacer frente a la inquietud del momento, la Xunta diseña con los implicados un modelo que dé garantías al curso escolar en Galicia.

Con ese objetivo, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, se reunió este martes con las organizaciones sindicales y con las asociaciones de madres y padres para abordar los problemas generados por el Gobierno central, que acaba de cambiar a mitad del curso escolar los criterios de evaluación y promoción y elimina las pruebas de recuperación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el transcurso de la rueda de contactos, el conselleiro trasladó la necesidad de avanzar en una “solución común para blindar os criterios de calidade que caracterizan ao ensino galego”.

Asimismo, lamentó la “improvisación” del Gobierno central, la “confusión e desorganización que xera ter que aplicala a estas alturas do curso académico, sen previsión algunha, o que está a xerar grandes dúbidas no profesorado e no alumnado”, y que está creando “unha gran incerteza e caos na vida dos centros educativos”, manifestó Rodríguez.

En este sentido, la Xunta apuesta por aplicar un sistema que permita que los claustros puedan realizar en junio las evaluaciones con seguridad jurídica sin que el alumnado se vea perjudicado por la pérdida de oportunidades que suponen las pruebas de recuperación.

Román Rodríguez explicó que es necesario que en el desarrollo de este real decreto “sexamos capaces de deseñar unha orde que posibilite ter criterios homoxéneos e estables para dar seguridade aos centros e profesores que xeren igualdade para os alumnos”. “Na próxima conferencia sectorial –abundó– plantexaremos a postura de Galicia e, a partir de aí, deseñaremos e configuraremos a organización educativa de aquí a final de curso”.

Reproches al Ministerio de Educación Román Rodríguez explicó que la prioridad de la Xunta es que la enseñanza gallega continúe rigiéndose por la cultura del esfuerzo. “Na última década acadamos o logro común de rebaixar á metade o abandono escolar e de situarnos á cabeza de informes como o PISA, incrementando o prestixio do noso ensino de forma moi significativa”. “Pola contra, o Ministerio pretende reducir esixencias e oportunidades ao alumnado”, dijo.

El conselleiro se reunió también durante la mañana del martes con el Comité Educativo, donde analizó la evolución del curso escolar y el repunte de casos covid, una evolución que camina de forma paralela a la que se está produciendo en el conjunto de la sociedad.

A este respecto, Román Rodríguez manifestó que desde todas las partes se transmitió un mensaje de tranquilidad, dado que los centros y la comunidad educativa están cumpliendo los protocolos que, como el curso anterior, funcionan.