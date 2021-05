Educación no prevé cerrar los 14 centros públicos de educación especial

La Comisión 4ª de Educación del Parlamento gallego acogió, este viernes, la intervención del secretario xeral de Educación, José Luis Mira Lema, para hablar sobre los planes de la Xunta en relación al alumnado más vulnerable, aquel con necesidades educativas especiales. A preguntas del diputado popular Ovidio Rodeiro, Mira Lema explicó que la atención a la diversidad es “un objetivo prioritario del sistema educativo gallego” porque la educación es “la mayor riqueza de un país” y para ello nadie debe quedar fuera o descolgado.

Así, el secretario xeral hizo un recorrido por las iniciativas de la Xunta desde 1996, cuando en Galicia solo había 30 personas formando sus equipos psicopedagógicos, que solo atendían la antigua EGB, hasta la actualidad, cuando hay 850 especialistas formando parte de estos equipos. Apoyados por muchos otros profesionales y técnicos –profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, intérpretes de lengua de signos o cuidadores, entre otros–, que trabajan en los mismos centros y con los que Galicia llega hasta los 4.700 profesionales en el terreno de la atención a la diversidad.

La Consellería de Educación trabaja para ultimar el Plan de Atención al Alumnado Vulnerables, dijo Mira Lema, en colaboración de 51 asociaciones de madres y padres, en el que se estudian medidas como la implantación de una Formación Profesional (FP) específica y adaptada a estudiantes con necesidades especiales. Podrán recibir una titulación, “incorporarse al sistema productivo” y sentirse “útiles”; explicó.

Además, se contempla la atención dentro del plan a alumnos víctimas de violencia de género, jóvenes embarazadas y estudiantes con algún tipo de responsabilidad penal.

Así mismo, quiso dejar claro que la Xunta “no se plantea la desaparición” de los 14 centros públicos de educación especial, sino su “potenciación” y continuidad en coordinación con todos los centros educativos gallegos. La polémica viene porque la nueva ley educativa, promovida por la ministra Isabel Celaá, aboga por su desaparición excepto para los casos más graves y por la inclusión de sus alumnos en centros ordinarios. Pero este extremo es algo ya conseguido en Galicia, explicó Mira, ya que es la comunidad con mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, el 93,3 %.

UNIVERSIDAD LIBERQUARÉ

Además, en la misma comisión, Noa Díaz, por parte del Grupo Socialista, preguntó sobre la Universidad LiberQuaré, una institución de educación solo virtual que oferta títulos. Los socialistas querían saber si esta institución había solicitado alguna homologación de títulos. La respuesta llegó de la mano del secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, que aseguró que es una universidad mejocana on line y que no pidió autorización para impartir títulaciones universitarias en Galicia. Precisó que como extranjera se rige por leyes de su país, y que sus titulaciones estarán homologadas en México, no aquí ni en Europa. La LiberQuaré tiene una sede en Santiago de Compostela porque su rector es un profesor jubilado de la Universidade de Santiago (USC) que reside en esa ciudad, dijo Díez de Castro, cuestión que definió como “peculiaridad” y “llamativo”.