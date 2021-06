Educación no recula: la repesca de septiembre para ESO y Bachillerato se hará en junio

La polémica medida de adelantar los exámenes extraordinarios de ESO Bachillerato realizados tradicionalmente en septiembre finalmente se hizo realidad. Se harán en el mes de junio, pese al rechazo frontal de sindicatos y asociaciones de padres y madres de alumnos.

Con la publicación, este viernes, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la orden por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/22, la Xunta hace oficial este cambio, para las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y el primer curso de Formación Profesional (FP). Deberán realizarse entre el 20 y el 22 de junio, dejando apenas dos semanas entre la primera tanda de exámenes finales del curso y la segunda, la extraordinaria.

Ajuste de fechas definitivas Así, la normativa de calendario escolar para el próximo curso establece por primera vez el adelanto a junio las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria que hasta ahora se realizaban tradicionalmente en septiembre, “con un ajuste en las fechas definitivas tal y como solicitaban las Anpas”, indica la Educación en una nota de prensa.

Por lo tanto, las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria para la ESO, el Bachillerato (en 2º de Bachillerato ya se hacía en junio) y el primer curso de FP Básica se realizarán entre el 20 y el 22 de junio de 2022. “Se atiende así una demanda de la comunidad educativa avalada por la Xunta Autonómica de Directores y por la Mesa Sectorial Docente”, asegura el departamento autonómico.

Además, el período comprendido entre el 6 y el 22 de junio de 2022 se dedicará a la preparación y realización de las pruebas extraordinarias así como la actividades de apoyo, refuerzo recuperación, ampliación y tutorización para estos alumnos.

Pero esta no era la única medida polémica incluida en el borrador del calendario escolar que Educación presentó. La otra era la posibilidad de que el periodo de adaptación para los pequeños que empiecen en Educación Infantil fuera voluntario y solo durase una semana. Decisión que tampoco gustó a los padres ni a las organizaciones sindicales, ejerciendo presión para su eliminación, lo que al final parece que ocurrió.

En la orden final publicada en el DOG, esta medida no aparece, sino que se recoge que “no se prolongará más allá del día 21 de setiembre de 2021”, es decir, Educación eliminó la posibilidad de que los padres decidieran si se hacía o no y aumentó días en su duración, como en cursos escolares anteriores.

De hecho, CIG llegó a presentar en el registro de la Xunta más de 2.000 firmas en contra de la voluntariedad. Demandaban que sea flexible en horario y duración (no más allá del 30 de septiembre) y que la decisión le correspondiera al equipo docente. Incluso el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) llevó ante la valedora do pobo los cambios propuestos por la Consellería de Educación en el período de adaptación de los niños de Infantil.

También las asociaciones de padres se habían mostrado en contra. Anpas Galegas celebró unas jornadas con expertos para conocer sus opiniones, en las que concluyeron que este periodo es necesario y que las familias deben participar en él.

FECHAS DE INICIO Y FINAL DE CURSO El DOG recoge más medidas en relación al curso que viene, que tendrá un mínimo de 175 días lectivos para las etapas educativas obligatorias. El primer día de clases en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, será el jueves 9 de setiembre, y el último el miércoles 22 de junio, ambos incluidos.

En ESO, Bachillerato y FP, las actividades lectivas se realizarán del miércoles 15 de setiembre al 22 de junio. Aunque en el segundo curso de Bachillerato, las clases reales acabarán de acuerdo con las fechas previstas para la ABAU (más conocida como selectividad). “Tendrán la consideración de días lectivos los dedicados a la impartición efectiva de clases y aquellos que se dediquen a la realización de las pruebas y evaluaciones finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria”, tal y como recoge el DOG de este viernes.

En el caso de las enseñanzas de régimen especial, las actividades lectivas se realizarán entre los días 15 de septiembre y 30 de junio, jueves, de acuerdo con los calendarios de pruebas de acceso y pruebas de certificación establecidos para cada una.

Vacaciones y días FESTIVOs Otra de las novedades del calendario escolar para el curso 2021/22 será la consideración del Día de Rosalía de Castro, el 24 de febrero de 2022, como uno de los conmemorados en los colegios –al nivel de Día contra la Violencia de Género o el Día contra el acoso escolar–, con celebraciones y actos especiales.

En cuanto a los períodos vacacionales queda establecido la Navidad (desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022, ambos inclusive), el Carnaval (los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2022) y Semana Santa (desde el 11 hasta el 18 de abril ambos inclusive). Tampoco serán días lectivos los declarados fiestas de ámbito estatal y los festivos oficiales de la comunidad gallega, así como el Día de la Enseñanza, que se celebrará el 11 de octubre de 2021, por lo que será no lectivo a efectos académicos.

Estas mismas fechas también figurarán para el servicio de comedor escolar en los centros públicos en el que este servicio está gestionado por la Xunta. El servicio de comedor arrancará el 9 de septiembre para Infantil y Primaria y el 15 de septiembre para ESO, y en ambos casos estará en funcionamiento hasta el 22 de junio de 2022, excepto durante los períodos vacacionales.