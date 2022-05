Educación recorta las lenguas en ESO pero las amplía en Primaria

Los curriculums de Educación Primaria y ESO fueron concebidos “como un continuo” por lo que, en su adaptación a la nueva ley educativa, la Consellería de Educación optó por reforzar la competencia lingüística en Primaria con dos horas más –una en Lingua Galega y otra en Castellana– hasta alcanzar las 24 sesiones en el conjunto de la etapa. “Por lo tanto, los niños van a tener una hora más a la semana de Lingua Galega e outra más de Lengua Castellana en sexto de Primaria, que se mueven de la Secundaria Obligatoria”.

Es la respuesta que la Consellería de Educación dio ayer a una de las crítica formuladas por CIG Ensino al currículum para Secundaria en el que trabaja todavía la Xunta. En un comunicado, el sindicato reprochó a la Consellería que Lingua Galega vaya a perder una hora en primero de ESO, pasando de 4 a 3 a la semana, lo que, a su juicio, “solo puede empeorar la situación actual de pérdida de competencia lingüística de una parte del alumnado”. “Uno de cada cuatro jóvenes afirma no ser capaces de expresarse en lengua gallega”, apunta CIG-Ensino, que propone la creación de una materia de libre configuración para reforzar la competencia oral y comunicativa en el idioma propio de Galicia.

El reparto de las horas de Lingua es solo una de las tacas que el sindicato hace a la Consellería, a la que reprocha la “improvisación” en los cambios curriculares y le advierte de la “preocupación” que se está generando entre el profesorado.

Educación lleva meses advirtiendo que la demora en las directrices del Ministerio de Educación iba a poner en grave riesgo la organización del próximo curso. Los trámites administrativos de los decretos autonómicos exigen entre seis y siete meses, apunta la Consellería, que confirma que, en el caso de los curriculos de ESO, será imposible que estén al inicio del próximo curso.

Sobre este punto, la CIG pidió ayer al Gobierno gallego que consensúe con el sector los cambios que se van a introducir y cómo se va a articular legalmente la implantación de los nuevos curriculums si no existen textos legales aprobados.

En su respuesta al sindicato, Educación asegura que está trabajando intensamente para revertir la situación “provocada por la irresponsabilidad del Gobierno del Estado”. La Consellería está elaborando así unas instrucciones y una aplicación informática interna para los centros. “Paralelamente a los trámites administrativos que conlleva un decreto, desde hace más de un mes los centros y los equipos directivos conocen las materias, su estructura y su tramitación horaria”, aclara el departamento de la Xunta, que apunta asimismo que actualmente se están ultimando los contenidos “que siguen los trámites perceptivos”. “Los sindicatos tienen participación directa a través del Consello Escolar y la Mesa Sectorial Docente”, añade.

.

libre configuración En un comunicado, el sindicato nacionalista se quejó también ayer de que no hay “la menor información” sobre la permanencia o no de materias actuales de libre configuración “que se imparten en los diferentes centros del país”. Sobre esta cuestión, la Consellería apunta que las materias de libre configuración autonómica son una figura que desaparece de los curriculums Lomloe diseñados por el Ministerio. En aplicación de la nueva ley, apunta, en los cursos impares el próximo curso no habrá este tipo de materias, mientras que en los cursos pares seguirán ofertándose un añomáis, hasta la entrada en vigor de la Lomloe para estos en el 2023-24.

En todo caso, Educación destaca que Galicia tiene un “pequeño margen de maniobra” y que, dentro del mismo, se diseñaron los títulos en las materias optativas en las que se incluyen aprendizajes académicos que hasta ahora se podían adquirir vía libre configuración.