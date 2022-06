Educación saca adiante o próximo calendario escolar con críticas dos sindicatos

Santiago. Pese ás críticas dos sindicatos, a Consllería de Educación logrou sacar adiante o calendario escolar definitivo para o próximo curso 2022/23, que este xoves foi publicado no Diario Oficial de Galicia. De acordo co documento, que non inclúe modificacións con respecto ao borrador presentado a principios de maio, as clases arrincarán en todas as etapas o xoves 8 de setembro e finalizarán o 21 de xuño de 2023.

Segundo a orde recollida no DOG, asinada polo conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, o calendario queda como foi redactado pola Xunta a pesar da manifesta molestia dos sindicatos –CIG, ANPE, UXT e CC.OO.– da mesa sectorial, que demandaban atrasar o inicio ao venres 9 ou, mesmo, ao luns 12 de setembro para así manter en 175 os días lectivos.

En calquera caso, finalmente será o xoves 8 o inicio das clases para todos os distintos niveis educativos –Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato–, que até o momento tiñan datas diferentes. A finalización será o mércores 21 de xuño de 2023 con carácter xeral, agás os ensinos de réxime especial –rematarán o 30 dese mes– e 2º de Bacharel –axustarase ao calendario da EBAU–.

En relación aos períodos vacacionais, estarán fixados do 23 de decembro ao 6 de xaneiro, ambos os incluídos, en Nadal; os días 20, 21, e 22 de febreiro para Entroido; e desde o día 3 ao 10 de abril, ambos os incluídos, para Semana Santa.

Así mesmo, serán non lectivos os festivos de ámbito estatal, autonómico e municipal. No caso das festas locais, se unha ou dúas coinciden con xornadas que non son lectivas de acordo co calendario escolar, os centros poderán solicitar á xefatura territorial de Educación que se movan a outras xornadas sempre e cando argumenten “razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica” antes do 21 de outubro.

Á parte de todos eles, o Goberno autonómico estableceu a celebración do Día do Ensino, que será non lectivo, o luns 31 de outubro de 2022.

DIVERSAS CONMEMORACIÓNS. A orde publicada onte no DOG tamén establece que os centros “poderán celebrar” determinadas conmemoracións que inclúan na súa programación anual. Se algunha destas datas cae en sábado, domingo, festivo ou período non lectivo, poderase retomar o día lectivo inmediatamente anterior ou posterior.

A listaxe de conmemoracións para o próximo curso inclúe o Día Universal da Infancia (20 de novembro); o Día Internacional contra a Violencia de Xénero (25 de novembro); o aniversario da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia (30 de novembro ao 7 de decembro); o Día das Persoas con Discapacidade (3 de decembro); e o Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro).

Xa en 2023, a Consellería contempla a celebración do Día Internacional da Educación (24 de xaneiro), o Día da non Violencia e a Paz (30 de xaneiro), o Día de Rosalía de Castro (23 de febreiro), Día da Muller (8 de marzo), Día dos Dereitos do Consumidor (15 de marzo), a Semana da Prensa (6 ao 10 de marzo), Día das Artes Galegas (1 de abril), Día da Saúde (7 de abril), Semana do Libro (17 ao 21 de abril), Día contra o Acoso Escolar (2 de maio), Día de Europa (9 de maio), Semana das Letras Galegas (15 a 19 de maio) e Día do Medio Ambiente (5 de xuño). redacción