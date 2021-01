Educación toma nota de las quejas por el transporte en O Courel

Los padres de los 30 alumnos del CPI Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel cumplieron su palabra. Los alumnos del centro no acudieron tampoco ayer a las clases tras las Navidades como medida de protesta para exigir a la Xunta que rectifique el diseño de rutas de transporte escolar y se mantenga el servicio en las condiciones actuales.

Hasta ahora, según explican en el ANPA, el servicio de transporte escolar lo realizaban los taxistas locales –organizados en seis rutas–, que se ocupaban de recoger a los niños –unos treinta alumnos– en sus respectivas aldeas y de trasladarlos al colegio. Sin embargo, según la asociación de padres, con los cambios previstos, los niños “se pasarán más de una hora en el autobús” para llegar al colegio y, además, tendrán que esperar por el transporte en lugares apartados en los que no hay marquesinas ni sitio para guarecerse de las inclemencias del tiempo.

Además de no llevar a sus hijos al colegio, los padres de O Courel han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, con la que ya han conseguido más de 3.000 apoyos, y han presentado alegaciones en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. En sus demandas, el ANPA también cuenta con el apoyo del gobierno local y de los grupos de la oposición de O Courel. De hecho, el Concello de Folgoso do Courel envió alegaciones a diversas instituciones autonómicas, estatales y europeas, entre ellas a la Valedora do Pobo, que ya confirmó la recepción de su escrito e informó de que en el plazo “más breve posible” estudiará la situación .

“Los que hacían hasta ahora el servicio eran los taxistas locales”, explica la presidenta del ANPA, Pilar Veiga, de modo que los niños “salían de sus aldeas e iban al colegio”, pero ahora antes de llegar al centro algunos “tendrían que recorrer media sierra”. “Los niños tienen que llegar descansados al colegio. Si hay veinte minutos desde su casa al centro, pues tendrán que hacer cada día un recorrido de 20 minutos, pero no podemos tenerlos una hora paseando” por “carreteras de montaña”, dice.

Las quejas de los padres, que utilizaron también las redes sociales como altavoz de sus protestas, ya tuvieron eco en la Consellería de Educación, que ayer dio a conocer su decisión de suspender el plazo de presentación de ofertas para la licitación de las rutas de transporte escolar. La Consellería paraliza así el plazo que terminaba el próximo 18 de enero, para analizar pormenorizadamente las alegaciones presentadas por los diversos colectivos implicados en el proceso, entre ellos el propio Concello de Folgoso.

El departamento autonómico considera que los argumentos esgrimidos en las alegaciones “pueden tener trascendencia” tanto en el proceso de adjudicación como en la ejecución del contrato. De este modo, tras la paralización de los plazos, el servicio técnico de la Consellería evaluará y analizará el proceso que determinará el alcance de las rectificaciones necesarias.

Posteriormente, se reanudarán o se prorrogaran los plazos iniciales de presentación de ofertas o, de ser el caso, se retrotraerá el expediente al momento de aprobación de pliegos para subsanar los errores, de lo que se dará publicidad a través de la plataforma de contratación de la Xunta.

“El objetivo es ofrecer el mejor servicio en un contrato que estará en vigor los dos próximos cursos, prorrogable por dos más”, insiste el departamento autonómico.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se reunió ayer mismo con la alcaldesa de Folgoso, la popular Lola Castro, para informarle personalmente de la decisión.

Tras el encuentro, la regidora trasladó su agradecimiento a la Xunta por atender las reivindicaciones trasladadas desde el gobierno local y la comunidad educativa. En sus alegaciones ante la Valedora, el concello destaca que con la nueva propuesta se suprimen “varias paradas” y recuerda que el ancho de las carreteras de esta zona de la montaña de Lugo no está habilitado en algunos tramos para microbuses.