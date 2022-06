Efectivos gallegos son vitales en el cerco al incendio que quema 25.000 ha en Zamora

En el primero de los grandes fuegos de este verano, que ya es uno de los tres peores de la década por su extensión –arrasó alrededor de 25.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra, en Zamora–, la vecina Castilla y León contó, desde el pasado jueves, con el apoyo de efectivos gallegos que han demostrado ser vitales en las labores de extinción. Por poner un ejemplo cercano, el todo el año pasado ardieron en Galicia 4.371 ha y en 2020 se quemaron 14.800.

Las fuentes oficiales, incluidos el presidente de la comunidad vecina, Alfonso Fernández Mañueco, agradecían este domingo la labor de efectivos llegados desde distintas comunidades y destacaban que los frentes activos están “sin llama” y que los trabajos se centran ahora “en el aseguramiento, enfriamiento y estabilización de la totalidad del perímetro para evitar el grave peligro que hay de reproducciones ante la posible vuelta de fuertes vientos y condiciones adversas”.

Ángel Rodríguez Conde, jefe de brigada, lleva desde el pasado jueves desplazado a la zona del incendio en Zamora. Acompañó entonces al primer convoy movilizado, “composto por tres axentes, tres brigadas de bombeiros forestais e tres motobombas, en total veintidós personas pertencentes á Conselleria de Medio Rural”, apuntó, que culminaban este domingo su trabajo para ser relevados por un segundo convoy dotado con idénticos medios humanos y técnicos.

En estos cuatro días de dura lucha contra el fuego “estuveron traballando en distintos lugares da Sierra de la Culebra, como Ferreras de Abajo y Ferreras de Arriba, Villadeciervos o Boya”.

Ángel Rodríguez, que continúa sobre el terreno, explicó a EL CORREO GALLEGO que en estos cuatro días los efectivos gallegos estuvieron realizando “varias tareas de extinción asignadas polo Posto de Mando Avanzado de Castela e León , na sua maioria na realización de ataques indirectos de contralumes, e tamén ataques directos onde foron necesarios”. También para “a protección de varios de estos lugares nos momentos solicitados”. El sábado pasado destaca que “estivemos traballando na zona de Ferreras de Abajo na contención para que non avanzará o lume e a continuación desplazámonos para defender o pobo de Calzadilla de Tera”.

Reconoce que allí “o operativo puxo todo seu empeño en defender dito lugar, xa que a cabeza do lume viña nesa dirección, e conseguiuse a eso das 23.00 horas, aproximadamente”. Rodríguez COnde apunta que “o personal pasou a noite nese lugar, xa que dende as entidades locais puxeron a disposición do dispositivo un albergue e unha antigua escola para que se pudiera descansar”. El primer convoy regresó a lo largo de la mañana a casa, cansados pero satisfchos del trabajo realizado, mientras llegaba y tomaba el relevo el segundo convoy, con tres agentes, tres brigadas de bomberos forestales y tres motobombas gallegas, las mismas que había.

Se sumaron al operativo de extinción que lograba estabilizar el perímetro del incendio, que seguía activo y aún en alto riesgo de reproducirse por el viento. El cambio de condiciones del clima en la noche del sábado al domingo permitió al operativo coordinado por el servicio de Incendios Forestales de Castilla y León acometer su trabajo “con resultados favorables”.

Se consiguió reabrir las vías de comunicación afectadas, como la carretera Nacional 631 y la línea del AVE Madrid-Galicia –llegaron a estar cortados casi un centenar de kilómetros– y los vecinos de la veintena de pueblos desalojados ya han vuelto a sus casas.

Impacto. El incendio, uno de los tres de mayor gravedad por extensión de la última década, afecta a 25.000 hectáreas de superficie forestal, la mitad masa forestal arbolada, lo que supone la cuarta parte de los bosques de Sierra de la Culebra.

En su extinción trabajan unos 665 profesionales de la Junta de Castilla y León, el Ministerio para la Transición Ecológica, la UME, y las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid, junto a bombero de distintas provincias, que afrontaban el domingo por la tarde un “alto riesgo de reproducción” al empeorar las condiciones climáticas.