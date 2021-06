EGA: “Ainda queda camiño para ser autosuficiente a partir dun modelo enerxético limpo e sostible”

MEDIOAMBIENTE . A Asociación Eólica de Galicia (EGA) advirte que á comunidade autónoma aínda lle queda un longo camiño por percorrer para ser autosuficiente. En 2019 Galicia rexistrou un consumo de enerxía de 6.207 toneladas equivalentes de petróleo (tep), mentres que as enerxías renovables só achegaron 2.340 tep; é dicir, o 37,7% das necesidades enerxéticas de Galicia, cifras de fontes oficiais. “Por tanto, as esixencias enerxéticas galegas continúan cubríndose principalmente con combustibles fósiles importados do exterior. Tanto a nivel mundial como galego, a enerxía eólica é un elemento fundamental e imprescindible para lograr un modelo independente, limpo e sostible, podendo loitar así contra as principais ameazas para o medio ambiente, que son a contaminación e o cambio climático”. En todo caso, EGA advirte que sempre apostou por facer 450-500 MW ao ano, “obxectivo sectorial” que permanece –segundo teima. “O ano pasado instaláronse uns 30 MW e no que vai deste uns 70 que viñan de atrás. Esta é a realidade actual. E de cara ao futuro quereríamos eses 2.500 MW en cinco anos aproximadamente. Isto suporía a creación de cinco mil postos de traballo de calidade, que unidos aos sete mil actuais, suman doce mil. E non esquezamos as doce mil ocupacións que prevé a eólica mariña. Falamos de 24.000 empregos nun escenario de catástrofe económica”, segundo conclúe.

O planeta está chegando rapidamente a extremos irreversibles. Afrontamos unha tripla emerxencia ambiental: a perda de biodiversidade, o cambio climático e o aumento da contaminación. A ciencia nos di que os vindeiros dez anos son a nosa última oportunidade para evitar unha catástrofe climática, mudar a mortífera marea de contaminación e poñer fin á perda de especies. Son advertencias alarmantes da ONU para a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente 2021. V.L.C.